Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Судозавод "Лотос" сдаст первое пассажирское круизное судно в апреле 2019 года

Экономика и бизнес Транспорт
21 апреля, 16:11 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 21, апреля. /ТАСС
В середине 2017 года предприятие планирует сдать в эксплуатацию два танкера-химовоза проекта RST25
Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТРАХАНЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Астраханский судостроительный завод "Лотос" сдаст в эксплуатацию первое пассажирское судно в апреле 2019 года, а в середине 2017 года - два танкера для химической продукции. Об этом в рамках II Международного каспийского технологического форума "Технокаспий-2017" рассказала заместитель министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области Наталья Ошикер.

"Отдельно хочу выделить направление, которое мы возродили буквально в прошлом году - это строительство судов пассажирского типа. 15 августа 2016 года на заводе "Лотос" состоялось знаковое для российского судостроения событие - это закладка круизного судна проекта PV300 по заказу Московского речного пароходства. Закладка данного судна является началом восстановления российского круизного флота. В настоящее время идет изготовление секций корпусов, формирование цилиндрической части корпуса, срок сдачи судна - апрель 2019 года", - сказала она.

Н.Ошикер добавила, что в середине 2017 года "Лотос" планирует сдать в эксплуатацию два танкера-химовоза проекта RST25.

Судостроительный завод "Лотос" - одно из крупнейших предприятий в Южном федеральном округе, специализируется на строительстве корпусов судов различных типов. Завод является якорным резидентом одноименной астраханской особой экономической зоны (ОЭЗ), а также входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Сейчас на верфи строится круизное судно проекта PV300VD, два танкера-химовоза проекта RST-25. В сентябре прошлого года в рамках проекта модернизации завод запустил центр металлообработки.

II Международный каспийский технологический форум "Технокаспий-2017" проходит в Астрахани с 20 по 22 апреля. В нем принимают участие свыше 700 человек из 12 стран, в том числе из прикаспийских государств, Индии, а также Италии, Греции, Словакии, Болгарии, Германии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
6
Объем инвестпрограммы РЖД на 2017 год увеличат до 470 млрд рублей
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль не комментирует данные об усилении военного присутствия РФ на границе с КНДР
2
Глава ПФР: для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется 200 млрд рублей
3
В Москве объявлено штормовое предупреждение
4
Варвару Караулову этапировали в колонию
5
Неизвестный открыл огонь в приемной УФСБ в Хабаровске
6
Депутат просит СК проверить данные о незаконном получении средств соратником Навального
7
Госдума примет три важнейших закона для банковской сферы
Темы дня
Загрузка...
Реклама