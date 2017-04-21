Судозавод "Лотос" сдаст первое пассажирское круизное судно в апреле 2019 года

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АСТРАХАНЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Астраханский судостроительный завод "Лотос" сдаст в эксплуатацию первое пассажирское судно в апреле 2019 года, а в середине 2017 года - два танкера для химической продукции. Об этом в рамках II Международного каспийского технологического форума "Технокаспий-2017" рассказала заместитель министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области Наталья Ошикер.
"Отдельно хочу выделить направление, которое мы возродили буквально в прошлом году - это строительство судов пассажирского типа. 15 августа 2016 года на заводе "Лотос" состоялось знаковое для российского судостроения событие - это закладка круизного судна проекта PV300 по заказу Московского речного пароходства. Закладка данного судна является началом восстановления российского круизного флота. В настоящее время идет изготовление секций корпусов, формирование цилиндрической части корпуса, срок сдачи судна - апрель 2019 года", - сказала она.
Н.Ошикер добавила, что в середине 2017 года "Лотос" планирует сдать в эксплуатацию два танкера-химовоза проекта RST25.
Судостроительный завод "Лотос" - одно из крупнейших предприятий в Южном федеральном округе, специализируется на строительстве корпусов судов различных типов. Завод является якорным резидентом одноименной астраханской особой экономической зоны (ОЭЗ), а также входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Сейчас на верфи строится круизное судно проекта PV300VD, два танкера-химовоза проекта RST-25. В сентябре прошлого года в рамках проекта модернизации завод запустил центр металлообработки.
II Международный каспийский технологический форум "Технокаспий-2017" проходит в Астрахани с 20 по 22 апреля. В нем принимают участие свыше 700 человек из 12 стран, в том числе из прикаспийских государств, Индии, а также Италии, Греции, Словакии, Болгарии, Германии.