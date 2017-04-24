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Власти Петербурга рассматривают возможность создания ОЭЗ в порту Бронка

Экономика и бизнес Транспорт
24 апреля, 12:29 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24, апреля. /ТАСС
Многофункциональный морской перегрузочный комплекс Бронка возводится в черте Большого морского порта Санкт-Петербург
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга Петербурга рассматривают возможность создания портовой особой экономической зоны (ОЭЗ) в порту Бронка, который, как ожидается, станет самым глубоководным на Балтике, сообщил вице-губернатор Сергей Мовчан журналистам в понедельник.

"Подобные планы (создания ОЭЗ в порту Бронка - прим. ТАСС) есть, вопрос рассматривается, но это не вопрос ближайшего будущего. Скорее всего, потребуется внесение изменений в законодательные акты", - сказал он.

Многофункциональный морской перегрузочный комплекс Бронка возводится в черте Большого морского порта Санкт-Петербург. За частные средства планируется построить шесть причалов перевалочной мощностью 1,9 млн стандартных контейнеров в год и 260 тыс. единиц колесной техники.

По словам исполнительного директора строительной компании Алексея Шуклецова, на сооружение подходных каналов, дноуглубление, развитие транспортной инфраструктуры российский бюджет израсходовал 16,8 млрд рублей, частных инвестиций вложено 42,8 млрд рублей.

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