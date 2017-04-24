ЕВРАЗ в 2017 году на 60% увеличит поставки 100-метровых рельсов для РЖД

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. "Евраз" в 2017 году планирует отгрузить в адрес ОАО "РЖД" 240 тыс. тонн длинномерных рельсов, что на 60% превышает объем прошлогодней поставки, сообщает пресс-служба компании.
"Согласно утвержденному плану, в 2017 г. "Евраз" отгрузит в адрес ОАО "Российские железные дороги" 700 тыс. тонн рельсов, в том числе 240 тыс. тонн - 100-метровых рельсов. По сравнению с 2016 годом объем отгрузок длинномерных рельсов возрастет на 60%", - говорится в сообщении.
В портфеле заказов - 10 видов продукции, включая дифференцированно-термоупрочненные рельсы для скоростного совмещенного движения, рельсы низкотемпературной надежности, остряковые и усовиковые рельсы, контррельсовый уголок.
Рельсы по заказу РЖД производят "Евраз ЗСМК" и "Евраз НТМК".
В первом квартале предприятия "Евраза" уже поставили РЖД 200 тыс. тонн рельсов, включая 45 тыс. тонн длинномерных.