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ЕВРАЗ в 2017 году на 60% увеличит поставки 100-метровых рельсов для РЖД

Экономика и бизнес Транспорт
24 апреля, 12:41 UTC+3
В первом квартале предприятия "Евраза" уже поставили РЖД 200 тыс. тонн рельсов, включая 45 тыс. тонн длинномерных
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. "Евраз" в 2017 году планирует отгрузить в адрес ОАО "РЖД" 240 тыс. тонн длинномерных рельсов, что на 60% превышает объем прошлогодней поставки, сообщает пресс-служба компании.

"Согласно утвержденному плану, в 2017 г. "Евраз" отгрузит в адрес ОАО "Российские железные дороги" 700 тыс. тонн рельсов, в том числе 240 тыс. тонн - 100-метровых рельсов. По сравнению с 2016 годом объем отгрузок длинномерных рельсов возрастет на 60%", - говорится в сообщении.

В портфеле заказов - 10 видов продукции, включая дифференцированно-термоупрочненные рельсы для скоростного совмещенного движения, рельсы низкотемпературной надежности, остряковые и усовиковые рельсы, контррельсовый уголок.

Рельсы по заказу РЖД производят "Евраз ЗСМК" и "Евраз НТМК".

В первом квартале предприятия "Евраза" уже поставили РЖД 200 тыс. тонн рельсов, включая 45 тыс. тонн длинномерных.

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