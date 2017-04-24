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Авиакомпания Georgian Airways запустит в июне рейс из Казани в Тбилиси

Экономика и бизнес Транспорт
24 апреля, 13:52 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 24, апреля. /ТАСС
Вылеты будут осуществляться по понедельникам и пятницам
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КАЗАНЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания Georgian Airways запустить прямой рейс из Казани в Тбилиси со 2 июня, сообщил ТАСС в понедельник председатель Государственного комитета по туризму Татарстана Сергей Иванов.

"Это будет первый рейс в Тбилиси из Казани, раньше не летали", - сказал он.

По данным международного аэропорта Казань, вылеты будут осуществляться по понедельникам и пятницам. Длительность полета - 2 часа 40 минут. В справочной службе агентства AVT (является одним из лидеров в Республике Татарстан на рынке продаж транспортных и туристических услуг) уточнили ТАСС, что цена на авиабилет из Казани в Тбилиси - от 8 тыс. 230 рублей, стоимость обратного билета составит 10 тыс. рублей.

В 2016 году международный аэропорт Казань обслужил 1,9 млн пассажиров, что на 7% больше 2015 года. В прошлом году было выполнено 13,9 тыс. вылетов. Маршрутная сеть аэропорта Казань насчитывала 65 направлений, из них 31 - международные.

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