Начальник Северной ж/д Кобзев сменил Гапановича на посту старшего вице-президента РЖД

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Совет директоров ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) освободил Валентина Гапановича от обязанностей старшего вице-президента компании в связи с переходом на другую работу и назначил его членом правления РЖД, говорится в сообщении компании. Старшим вице-президентом стал Сергей Кобзев, до этого возглавлявший Северную железную дорогу.