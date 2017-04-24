Начальник Северной ж/д Кобзев сменил Гапановича на посту старшего вице-президента РЖД

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Совет директоров ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) освободил Валентина Гапановича от обязанностей старшего вице-президента компании в связи с переходом на другую работу и назначил его членом правления РЖД, говорится в сообщении компании. Старшим вице-президентом стал Сергей Кобзев, до этого возглавлявший Северную железную дорогу.

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