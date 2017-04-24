Объемы перевозок в Хасанском направлении к 2025 году могут вырасти до 22,9 млн тонн

ХАБАРОВСК, 24 апреля. /ТАСС/. Объем грузоперевозок в направлении пограничных переходов и припортовых станций юга Приморского края (Хасанское направление, участок Барановский-Хасан) в 2016 году вырос на 40%, до 12,4 млн т, в текущем году ожидается дальнейший рост - до 14,2 млн т, сообщает служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал РЖД) по итогам совещания железнодорожников и портовиков.

По оценкам экспертов, к 2025 году грузопоток вырастет до 22,9 млн тонн в год, а при условии ввода в строй новых морских терминалов Дальневосточная магистраль может ежегодно рассчитывать на 42,9 млн тонн грузов в год на Хасанском направлении. Речь идет о строительстве специализированного терминала по перевалке зерна в порту Зарубино и универсального перегрузочного комплекса в районе станции Бамбурово. Потенциал каждого объекта оценивается в 10 млн тонн в год.

Отмечается, что для беспрепятственной перевозки такого объема грузов инфраструктура железнодорожного участка Уссурийск - Барановский - Хасан потребует серьезной модернизации, и первые шаги в этом направлении уже сделаны. Поскольку ветка является однопутной, первостепенное внимание уделяется развитию станций и разъездов. Так, по программе Восточного полигона построены разъезды Рязановка, Пожарский и Барсовый, что позволило удвоить пропускную способность всего участка. В дальнейшем потребуется оборудовать его системой автоблокировки, реконструировать станции Гвоздево и Посьет. Кроме того, развитие получат и пограничные переходы. В настоящий момент ведется реконструкция одного из них - Камышовая (РФ) - Хуньчунь (КНР).