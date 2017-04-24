Индекс SCFI продолжает снижаться на транстихоокеанских линиях

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ШАНХАЙ, 24 апреля. /ТАСС/. Спотовые ставки на ключевых маршрутах в порты северной и южной Европы несколько выросли на прошедшей неделе, ставки на сервисах, пересекающих Тихий океан, продолжают снижаться.
Значение фрахтового индекса Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) на порты северной Европы выросло по состоянию на конец прошлой недели на 1,6%, до $880 за TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Индекс ставок на порты Средиземного моря увеличился на 1,7%, до 841 долларов за TEU.
Спотовые ставки на перевозки из Азии через Тихий океан продолжили снижаться. Значение индекса SCFI на порты западного побережья США сократилось за прошедшую неделю еще на 2,3%, до $1326 за FEU (эквивалент 40-футового контейнера), в направлении портов восточного побережья ставки упали на 2,2%, до $2307 за FEU.
Значение индекса SCFI по состоянию на конец прошлой недели находилось на уровне 807,55 пункта, что на 0,3% ниже уровня неделей ранее. По мнению экспертов, рост ставок сдерживается сильными заторами в Шанхае, которые тормозят операции в крупнейшем контейнерном порту в мире с начала апреля.
Как сообщает Reuters со ссылкой на данные CargoSmart, в минувшую пятницу в порту простаивало более сотни контейнеровозов, среднее время под погрузо-выгрузочными работами на причале на прошлой неделе выросло на 6,2% по сравнению с неделей ранее и составило 18,2 час. По мнению экспертов, задержки связаны с плотным туманом, более высокими, чем обычно объемами и разбалансировкой операций в результате прошедшей реструктуризации глобальных альянсов перевозчиков.