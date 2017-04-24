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Акционеры Globaltrans утвердили дивиденды за 2016 г. в размере 39,2 руб. на акцию

Экономика и бизнес Транспорт
24 апреля, 16:25 UTC+3 МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
В общей сложности на выплату дивидендов будет направлено почти 7,01 млрд руб. Для сравнения, по итогам 2015 года компания направила на дивиденды 2,2 млрд руб.
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Акционеры частного оператора грузовых вагонов и локомотивов Globaltrans утвердили выплату дивидендов по итогам 2016 года в размере 39,2 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на Лондонской бирже.

Таким образом, в общей сложности на выплату дивидендов будет направлено почти 7,01 млрд руб. Для сравнения, по итогам 2015 года компания направила на дивиденды 2,2 млрд руб.

Globaltrans - один из крупнейших частных операторов грузовых вагонов и локомотивов в России. Чистая прибыль компании по МСФО по итогам 2016 года выросла на 37%, до 6,1 млрд рублей.

Акции компании торгуются на Лондонской бирже. Free float Globaltrans составляет 54,5%, по 11,5% принадлежит бизнесменам Никите Мишину, Константину Николаеву и Андрею Филатову через специальные компании.

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