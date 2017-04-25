Новый терминал аэропорта Саранска должен быть сдан к 1 октября 2017 года

ПЕНЗА, 25 апреля. /ТАСС/. Новый пассажирский терминал аэропорта Саранска должен быть сдан 1 октября 2017 года. Такую задачу поставил сегодня врио главы Мордовии Владимир Волков во время совещаний по вопросам реконструкции аэропорта к чемпионату мира по футболу 2018 года.

"Строительство пассажирского терминала аэропортового комплекса - одна из важнейших задач при подготовке к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Сдать объект в срок и даже раньше - к 1 октября 2017 года - принципиальное дело для всех причастных", сказал Волков.

Министр строительства и архитектуры Мордовии Виктор Цыганов напомнил, что произошла смена подрядчика строительства аэропорта, и с приходом новой строительной организации темпы работ значительно возросли.

Ввод аэропорта в эксплуатацию в Саранске намечен на декабрь 2017 года.