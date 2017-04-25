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На третью очередь "Восточного порта" прибыла первая судопогрузочная машина

Экономика и бизнес Транспорт
25 апреля, 12:22 UTC+3
Она будет работать на грузовом причале для ведения погрузки угля в трюмы балкеров различной грузовместимости
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© http://www.vostport.ru/

НАХОДКА, 25 апреля. /ТАСС/. На причал третьей очереди угольного комплекса АО "Восточный порт" была поставлена первая судопогрузочная машина (СПМ), сообщает пресс-служба компании.

Согласно проекту, это первая из двух машин, которые будут работать на грузовом причале для ведения погрузки угля в трюмы балкеров различной грузовместимости. СПМ приобретена в рамках договора с японской Marubeni Corporation на комплексную поставку оборудования для строящегося специализированного терминала.

Специалисты приступают к монтажу и подключению СПМ к системе конвейерных линий, отмечается в сообщении. Максимальная мощность оборудования достигает 3,8 тыс. тонн/час.

"СПМ для третьей очереди отличают технологические улучшения системы водяной завесы для максимального пылеподавления в процессе погрузки. Также для безопасности погрузочных работ машина включена в общую систему промышленного телевидения и оснащена современными цветными видеокамерами с 22-кратным зумом, дневным и ночным режимами съемки", - цитирует пресс-служба управляющего директора АО "Восточный порт" Анатолия Лазарева.

АО "Восточный порт" - крупнейшая стивидорная компания России, которая специализируется на перевалке каменного угля. Сейчас в его структуру входят два производственно-перегрузочных комплекса (ППК). Первый ППК - единственный в Приморском крае специализированный угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов, уровень его автоматизации достигает 98,9%, мощность перевалки - 14,2 млн тонн в год. Второй ППК - это универсальный комплекс, который специализируется на грейферной перевалке угля. Его мощность составляет 3 млн тонн в год.

Третья очередь является продолжением существующего угольного производственного перегрузочного комплекса и представляет собой полностью автоматизированный терминал перегрузки угля с железнодорожного транспорта на морской с параллельным предоставлением услуг по хранению и обработке угля. Проектная мощность третьей очереди углепогрузочного комплекса составит 16,5 млн тонн груза в год. Целью проекта является увеличение пропускной способности "Восточного порта" до 39 млн тонн в год.

Весь объем перевалки, в том числе запланированный после ввода в эксплуатацию нового терминала, обеспечен грузовой базой российского угля, добываемого в Кузбассе и других угольных бассейнах страны.

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