Группа "Аэрофлот" ожидает в 2017 г. увеличения пассажиропотока на 15,8%, до 50 млн человек

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" в 2017 г. ожидает увеличения пассажиропотока на 15,8%, до 50 млн человек. Об этом сообщил журналистам гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев на форуме SkyService 2017.

"Рост будет в среднем по группе 15,8%, этот прогноз себе заложили в бизнес-план, "Аэрофлот" перевезет порядка 33 млн (человек - прим. ред.), в прошлом году перевезли 29 млн (человек - прим. ред.), а группа - до 50 млн (человек - прим. ред.), в прошлом году 43,4 млн (человек перевезли - прим. ред.)", - сказал он.

В начале марта группа "Аэрофлот" прогнозировала увеличение пассажиропотока на 12-14% в 2017 г. по сравнению с показателем 2016 г. При этом компания ожидала рост пассажирооборота на уровне 11-13%.

По итогам 2016 г. совокупный пассажирооборот группы компаний "Аэрофлот" составил 112,11 млрд пасс-км (рост на 14,8%). Перевозка пассажиров группой увеличилась на 10,3%, до 43,44 млн человек.