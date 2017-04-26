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"Локотранс" закупил крытые вагоны ОВК

Экономика и бизнес Транспорт
26 апреля, 14:31 UTC+3
Срок отгрузки - до конца первого полугодия 2017 года
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. "ТихвинСпецМаш" (производственное предприятие железнодорожного холдинга НПК "Объединенная вагонная компания", ОВК) и железнодорожный оператор "Локотранс" подписали контракт на поставку партии из 40 крытых вагонов с увеличенной грузоподъемностью, сообщает пресс-служба ОВК.

Благодаря использованию в качестве ходовой части тележки с осевой нагрузкой 25 тонна/сила вагон обладает увеличенной грузоподъемностью 73 тонны и полезным объемом кузова 175 кубометров, что в среднем на 15 кубометров превышает современные модели- аналоги. По своим техническим и коммерческим характеристикам вагон универсален как для перевозки легких (фанера, бумага, отделочные материалы и пр.), так и тяжелых (сахар-песок, алюминий, цемент и пр.) грузов.

Конструкция крытого вагона разработана специалистами "Всесоюзного научно-исследовательского центра транспортных технологий" (входит в НПК ОВК).

Вагон рассчитан на срок службы 32 года и межремонтный пробег в 800 тыс. км (или восемь лет).

Срок отгрузки - до конца первого полугодия 2017 года.

Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" - интегрированный железнодорожный холдинг в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения. В состав холдинга входят предприятия по выпуску грузовых вагонов и комплектующих - Тихвинский вагоностроительный завод, "ТихвинХимМаш", "ТихвинСпецМаш", НПЦ "Пружина", транспортный оператор UNICON 1520, лизинговая компания RAIL1520, Всероссийский инжиниринговый центр транспортных технологий и вагоноремонтное предприятие ТСЗ "Титран-Экспресс". Основные акционеры ОВК - ICT Group Ltd. (владеет 25,05% акций ОВК через United Wagon Plc). 54,16% принадлежит прочим стратегическим инвесторам, 19,83% находится в свободном обращении, 0,96% принадлежит топ-менеджменту ОВК.

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