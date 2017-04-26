Власти Петербурга сохраняют планы по строительству 15-20 станций метро за счет бюджета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Правительство Петербурга сохраняет планы по строительству в ближайшие годы 15-20 станций метро за счет средств бюджета. Об этом сообщил в среду в ходе отчета перед Заксобранием губернатор Георгий Полтавченко.

"О наземных проектах можно и даже нужно спорить, обсуждать маршруты и технические решения, привлекать частный капитал, рассчитывать выгоды и убытки казны. Но есть порядка 15-20 станций подземки, по которым наши планы точно не поменяются. И эти станции будут строиться", - сказал губернатор. Он отметил, что метро останется "единственной зоной безусловного бюджетного инвестирования в транспортную инфраструктуру". По оценке губернатора, в настоящее время в разной стадии реализации на четырех линиях метро идут работы на общую сумму 120 млрд руб.

В текущем году метрополитен получит 144 новых вагона, что в два раза больше 2016 года. Парк наземных перевозчиков пополнят 237 автобусов, 26 трамваев, 104 новых троллейбуса (из них 98 - на автономном ходу).

Согласно проекту Концепции развития транспортной системы города предлагается до 2028 года увеличить количество станций метро с нынешних 67 до 89, а при максимальном развитии - до 115 станций. Объем необходимых средств на 2017-2028 годы оценивается на сумму свыше 400 млрд руб.

Кроме того, городские власти приступили к рассмотрению проекта создания открытого метро вместо кольцевой линии подземки, который предполагает прокладку скоростных линий между районами города с малыми интервалами. Станции планируют интегрировать с Петербургским метрополитеном и пригородным железнодорожным сообщением, создав транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) по схеме государственно-частного партнерства. При этом сохраняются планы по развитию скоростных линий легкорельсового транспорта (ЛРТ) на условиях концессионных соглашений.