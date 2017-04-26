Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Петербурга сохраняют планы по строительству 15-20 станций метро за счет бюджета

Экономика и бизнес Транспорт
26 апреля, 15:53 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, апреля. /ТАСС
В настоящее время в разной стадии реализации на четырех линиях метро идут работы на общую сумму 120 млрд руб.
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Коньков/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Правительство Петербурга сохраняет планы по строительству в ближайшие годы 15-20 станций метро за счет средств бюджета. Об этом сообщил в среду в ходе отчета перед Заксобранием губернатор Георгий Полтавченко.

"О наземных проектах можно и даже нужно спорить, обсуждать маршруты и технические решения, привлекать частный капитал, рассчитывать выгоды и убытки казны. Но есть порядка 15-20 станций подземки, по которым наши планы точно не поменяются. И эти станции будут строиться", - сказал губернатор. Он отметил, что метро останется "единственной зоной безусловного бюджетного инвестирования в транспортную инфраструктуру". По оценке губернатора, в настоящее время в разной стадии реализации на четырех линиях метро идут работы на общую сумму 120 млрд руб.

В текущем году метрополитен получит 144 новых вагона, что в два раза больше 2016 года. Парк наземных перевозчиков пополнят 237 автобусов, 26 трамваев, 104 новых троллейбуса (из них 98 - на автономном ходу).

Согласно проекту Концепции развития транспортной системы города предлагается до 2028 года увеличить количество станций метро с нынешних 67 до 89, а при максимальном развитии - до 115 станций. Объем необходимых средств на 2017-2028 годы оценивается на сумму свыше 400 млрд руб.

Кроме того, городские власти приступили к рассмотрению проекта создания открытого метро вместо кольцевой линии подземки, который предполагает прокладку скоростных линий между районами города с малыми интервалами. Станции планируют интегрировать с Петербургским метрополитеном и пригородным железнодорожным сообщением, создав транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) по схеме государственно-частного партнерства. При этом сохраняются планы по развитию скоростных линий легкорельсового транспорта (ЛРТ) на условиях концессионных соглашений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
6
Объем инвестпрограммы РЖД на 2017 год увеличат до 470 млрд рублей
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Перехватчик МиГ-31 упал в районе полигона в Бурятии
2
Путин не подпишет закон о расселении пятиэтажек, если будут нарушены права граждан
3
Шойгу: удар США по авиабазе Шайрат создал угрозу жизни российских военнослужащих
4
На липецкой фабрике Roshen начались увольнения
5
Тимакова: Медведев не придает значения соцопросам, проведенным по политическому заказу
6
В Москве вновь объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
7
На молокозаводе "Алросы" в Якутии произошел взрыв, есть жертвы
Темы дня
Загрузка...
Реклама