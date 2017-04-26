В Узбекистан доставлен четвертый поезд Аfrosiyob

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ТАШКЕНТ, 26 апреля. /ТАСС/. В Узбекистан прибыл четвертый электропоезд Talgo 250 Аfrosiyob, сообщается на сайте АО "Узбекистон темир йуллари" (Узбекские железные дороги, УТЙ).
"Новый состав рассчитан на перевозку 287 человек. В отличии от привезенного в 2011 году поезда, нынешний отличается тем, что вагоны эконом-класса дополнились еще двумя, что позволило увеличить количество мест еще на 72", - говорится в сообщении.
Доставленный в марте месяце нынешнего года третий состав Аfrosiyob на сегодняшний день курсирует по направлению Ташкент-Бухара-Ташкент.
Осенью 2016 года ТАСС сообщал о продлении УТЙ маршрута высокоскоростного сервиса, который обслуживают поезда Talgo 250 Аfrosiyob, Ташкент-Самарканд до Бухары, которое стало возможно после завершения проекта модернизации и электрификации железной дороги Самарканд-Бухара (256 км) стоимостью $400 млн. Поезда Talgo 250 Аfrosiyob движутся со скоростью 250 км/ч.
Тогда International Railway Journal сообщил, что в 2017 году предполагается поставка еще двух составов стоимостью 38 млн евро. После чего частота отправлений поезда может быть увеличена.