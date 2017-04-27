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Китай в I квартале 2017 года увеличил импорт СПГ и СУГ на 21,7%, до 11,9 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
27 апреля, 17:29 UTC+3

По итогам первого квартала текущего года стоимость тонны сжиженного газа для Китая в среднем составила $411

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ПЕКИН, 27 апреля. /ТАСС/. Объем импортируемого Китаем сжиженного природного газа (СПГ) и сжиженного углеводородного газа (СУГ) по итогам января-марта 2017 года увеличился на 21,7%, до 11,9 млн тонн. В стоимостном выражении импорт вырос на 34,8%, до $4,87 млрд. Данная информация содержится в материалах таможенной статистики КНР.

Лидирующую позицию по объемам экспорта СПГ и СУГ в Китай занимает Австралия. По итогам первых трех месяцев 2017 года поставлено 3,19 млн тонн (+56,6%), 3,1 млн тонн из которых приходится на СПГ. Доход от экспорта вырос на 75,1%, до $1,06 млрд. Средняя стоимость тонны составила $334 (+$35 за тонну).

Из Катара в Китай поставлено 2,29 млн тонн СПГ (1,82 млн тонн) и СУГ, что на 1,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Доход от экспорта увеличился на 1,7%, до $989,72 млн. Средняя стоимость тонны составила $434 (+$14).

Тоннаж поставок сжиженного газа в Китай из ОАЭ и США увеличился на 3,3% и 22,2% соответственно, до 1,47 и 1,22 млн тонн. Доход от экспорта из ОАЭ составил $736,39 млн (+40,4%), из США - $563,41 млрд (+38,2%). Средняя стоимость тонны составила $500 (ОАЭ) и $461 (США).

Из РФ в Китай по итогам первого квартала 2017 года поставлено 64,67 тыс. тонн сжиженного газа (-0,1%). Доход от экспорта увеличился на 3,9%, до $24,48 млн. Средняя стоимость тонны составила $379 (+$15 за тонну). Как сообщал ранее ТАСС, РФ экспортировала в Китай 64,49 тыс. тонн СПГ.

По итогам первого квартала текущего года стоимость тонны сжиженного газа для Китая в среднем составила $411 (+$40).

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