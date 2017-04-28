"Руслайн" в мае-июне начнет выполнять прямые рейсы из Тамбова в Сочи и Анапу

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ТАМБОВ, 28 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Руслайн" с 31 мая запустит прямые рейсы из аэропорта Тамбова в Сочи, а с 1 июня будут открыты регулярные перелеты в Анапу, сообщили в пресс-службе перевозчика в пятницу.
"В конце мая - начале июня маршрутная сеть авиакомпании "Руслайн" пополнится еще двумя новыми рейсами из Тамбова. С 31 мая и до конца сентября будут организованы еженедельные прямые рейсы Тамбов - Сочи по средам и субботам, а с 1 июня до 28 сентября - рейсы Тамбов - Анапа по четвергам", - уточнили в пресс-службе.
Рейсы будут выполняться на 50-местных самолетах Bombardier CRJ 100/200. В настоящее время самолеты авиакомпании летают из Тамбова в Москву и Санкт-Петербург.
Аэропорт Тамбов расположен в 10 километрах от города. В настоящее время пропускная способность авиаузла составляет порядка 50 пассажиров в час. В текущем году планируется начать реконструкцию взлетной полосы аэропорта, что позволит принимать более тяжелые типы самолетов и увеличить пассажиропоток.