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"Туапсинский морской торговый порт" в I квартале 2017 года увеличил грузооборот на 1,5%

Экономика и бизнес Транспорт
28 апреля, 12:49 UTC+3

Общий рост перевалки грузов произошел за счет положительной динамики в перевалке каменного угля

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© Валерий Матыцин/ТАСС, архив

КРАСНОДАР, 28 апреля. /ТАСС/. Грузооборот "Туапсинского морского торгового порта" (ТМТП) в первом квартале 2017 года достиг 4,24 млн тонн, что на 1,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе компании в пятницу.

"Грузооборот АО "Туапсинский морской торговый порт" (ТМТП, входит в UCL Holding) в I квартале 2016 года составил 4,24 млн тонн, что на 1,5% больше аналогичного показателя прошлого года", - говорится в сообщении.

Общий рост перевалки грузов произошел за счет положительной динамики в перевалке каменного угля (+14% до 0,74 млн тонн), черных металлов (+13%, 0,63 млн тонн) и нефтеналивных грузов (2,3 млн тонн, +1,7%). Квартальный отчет ТМТП показал существенный рост новых для порта грузов в номенклатуре черных металлов. Доля отсутствовавших в начале 2016 года стальных труб, стальной заготовки, катанки и арматуры в январе-марте 2017 года составила более 30%.

Что касается экспорта зерновых, то за три месяца он упал на 20% (или до 0,58 млн тонн) за счет высоких ввозных пошлин в странах импортерах Египте и Турции. Общий объем экспорта вырос на 2% и составил 100% в структуре грузооборота порта.

АО "Туапсинский морской торговый порт" является основным оператором одного из крупнейших портов в России - морского порта Туапсе. ТМТП входит в UCL Port, стивидорный дивизион международной транспортной группы UCL Holding, объединяющий также Таганрогский морской порт и АО "Морской порт Санкт-Петербург", ЗАО "Контейнерный терминал Санкт- Петербург" и ООО "Универсальный перегрузочный комплекс".

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