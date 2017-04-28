Новосибирский филиал ПГК в I квартале увеличил перевозки на платформах на 43%

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НОВОСИБИРСК, 28 апреля. /ТАСС/. Новосибирский филиал АО "Первая грузовая компания" (ПГК) по итогам января-марта 2017 года перевез более 43 тыс. тонн грузов вагонами-платформами из Западной Сибири, на 43% увеличив аналогичный показатель 2016 года, говорится в сообщении компании.
Грузооборот в указанном сегменте вырос почти в два раза, до 122,3 млн т-км. Основную номенклатуру составили лесные и строительные грузы, черные металлы, металлоконструкции.
Как отмечает пресс-служба оператора, рост достигнут за счет увеличения объемов погрузки лесоперерабатывающих предприятий региона - "ЛХК "Алтай лес", "Грейс", "Алтай Форест" и "Форсиб", подбора оптимальных логистических схем и своевременного подвода вагонов к местам погрузки, а также предоставления привлекательных условий перевозки в рамках комплексного транспортно-экспедиционного обслуживания.
В частности, объем перевозок лесных грузов из Западной Сибири выросли на 10%, до 8,2 тыс. тонн, металлоконструкций - в два раза, до 1,2 тыс. тонн.
Грузы следовали со станций Западно-Сибирской железной дороги Алтайского и Томского регионов в адрес грузополучателей России, а также на экспорт в страны Средней Азии.
АО "Первая грузовая компания" - крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. Входит в холдинг UCL бизнесмена Владимира Лисина. В оперировании ПГК около 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов.