СМИ: компания World Best Trade требует с "Нордавиа" погасить долг в 12 млрд руб.

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Компания World Best Trade (WBT) требует с "Нордавиа" погасить долг в размере 12 млрд руб., сообщает газета "Ведомости".

Однако, по данным издания, авиаперевозчик не согласен с предъявленными требованиями и считает претензии WBT о погашении долга необоснованными.

"Их (претензии - прим. ред.) можно рассматривать как попытку рейдерского захвата со стороны WBT (зарегистрирована на Сейшельских островах) и связанного с ней предпринимателя Дмитрия Чертка", - цитируют "Ведомости" авиакомпанию.

Дмитрий Черток (является совладельцем нескольких компаний по техническому обслуживанию самолетов, в том числе "Норд-текник" и "Восток техникал сервис") отрицает обвинения и не исключает обращения в суд за защитой деловой репутации.

"Весной 2016 г. Сергей Кузнецов обратился ко мне с просьбой помочь найти деньги на покупку "Нордавиа", помочь развить авиакомпанию и реструктурировать долг, - рассказал Черток газете. - Через знакомых в авиабизнесе была найдена российская компания, которая дала заем "Скай инвесту" Кузнецова на покупку "Нордавиа", и WBT, выкупившая долги авиакомпании".

Он утверждает, что не аффилирован с WBT, а только знаком с ее директором. Это инвестиционно-консалтинговая компания, работающая в том числе в транспортной сфере, ее бенефициары - иностранные граждане, добавляет он.

Адвокат Екатерина Духина, представляющая интересы WBT, говорит, что в апреле прошлого года был заключен договор о замене кредитора с кипрской Norilsknickel Finance, по нему к WBT перешли права требования к "Нордавия" на $182 млн и 1,2 млрд руб., договор подписала и сама авиакомпания.

Сроки погашения по двум рублевым займам на сумму 1,2 млрд руб. наступили 31 марта и 14 апреля, продолжает она. "Нордавиа" направлены досудебные претензии. Так как нарушены ковенанты по рублевым займам, то могут быть предъявлены к досрочному погашению и долларовые займы, добавляет Черток.

Авиакомпания "Нордавиа" выполняет регулярные и чартерные перевозки из Северо-Западного федерального округа в российские и зарубежные аэропорты. Пассажиропоток компании по итогам января-марта 2017 г. составил 209 тыс. пассажиров (+63% год к году, 16-е место в России). Парк состоит из девяти самолетов Boeing 737-500.

"Норильский никель" купил "Нордавиа" в 2011 г. у "Аэрофлота" за $235 млн, из этой суммы за саму авиакомпанию было заплачено только $7 млн, остальное - ее долг. Весной 2016 года "Норильский никель" продал авиаперевозчика как непрофильный актив компании "Скай инвест" Сергея Кузнецова. Сумма сделки не раскрывалась.