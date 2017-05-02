Cosco в I квартале рассчитывает получить чистую прибыль объемом $37,7 млн

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ПЕКИН, 2 мая. / ТАСС /. Крупнейшая в Азии контейнерная линия China Cosco Holdings Co. прогнозирует чистую прибыль по итогам первого квартала в размере 260 млн юаней ($37,7 млн). Для сравнения, годом ранее убыток компании составлял 4,4 млрд юаней, говорится в сообщении перевозчика.
China Cosco Holdings Co.,была создана в марте 2016 года как контейнерный перевозчик и терминальный оператор в структуре корпорации China Cosco Shipping, образованной в результате слияния государственных China Cosco Group и China Shipping Group. Слияние было инициировано правительством Китая в рамках мероприятий по реорганизации отраслей, страдающих от избытка мощностей, с целью повышения конкурентоспособности национальных операторов на глобальных рынках.
Компания объяснила улучшение показателей 54-процентным ростом объемов в результате слияния (до 4,65 млн TEU), а также заметным восстановлением рынка и синергетическим эффектом.
В сообщении отмечается, что средний индекс ставок China Containerized Freight Index (CCFI) за первый квартал составил 825,3 пункта, что на 11,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В начале апреля контейнерный флот Cosco Shipping состоял из 319 судов совокупной вместимостью 1,73 млн TEU, по сравнению с 312 судами с пропускной способностью 1,65 млн TEU в начале года. Компания имеет самый большой портфель заказов - 32 контейнеровоза вместимостью 533,6 тыс. TEU.