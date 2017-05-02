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Спотовые ставки резко выросли на всех ключевых направлениях контейнерных перевозок

Экономика и бизнес Транспорт
2 мая, 15:09 UTC+3

Спотовые ставки на перевозки из Азии через Тихий океан на прошедшей неделе выросли впервые с середины января

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© AP Photo/Claude Paris

ШАНХАЙ, 2 мая. /ТАСС/. Спотовые ставки на ключевых маршрутах в порты Европы, Северной Америки и Персидского залива резко выросли на прошедшей неделе, согласно фрахтовому индексу Shanghai Containerized Freight Index (SCFI).

Значение индекса на порты северной Европы выросло по состоянию на конец прошлой недели на 16%, до $1021 за TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Индекс ставок на порты Средиземного моря увеличился на 20%, до $1011 за TEU.

По данным онлайн-сервиса мониторинга фрахтовых ставок Xeneta, на прошлой неделе ставки на обратном маршруте из Северной Европы в Азию превышали ставки в основном направлении на 17%. Текущий уровень спотовых ставок из Европы составляет $1919 за FEU (эквивалент 40-футового контейнера), что на 279% больше, чем годом ранее.

Спотовые ставки на перевозки из Азии через Тихий океан на прошедшей неделе выросли впервые с середины января. Значение индекса SCFI на порты западного побережья США увеличилось сразу на 21% и составило $1606 за FEU, в направлении портов восточного побережья ставки выросли на 14%, до $2625 за FEU.

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