"Ростерминалуголь" в апреле 2017 года перегрузил свыше 1,9 млн тонн угля

УСТЬ-ЛУГА, 3 мая./ТАСС/. АО "Ростерминалуголь" в апреле 2017 года перегрузило более 1,949 млн тонн угля, что на 17% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

Всего в апреле было обработано 29 судов. Средняя судовая партия составила 67,2 тыс тонн. Максимальная производительность при погрузке зафиксирована на отметке 55,4 тыс тонн за смену продолжительностью 12 часов.

За месяц были выгружены 28271 единица подвижного состава, что позволило преодолеть планку ежемесячной выгрузки в 2 млн тонн угля. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года рост составил свыше 40%.

Среднесуточная выгрузка вагонов в апреле 2017 года составила 942 вагона против 883 вагонов в марте, при этом максимальная суточная выгрузка в апреле 2017 года достигала 1050 вагонов, а за 12-часовую смену - 539 вагонов, отмечается в сообщении.

АО "Ростерминалуголь" стивидорная компания, осуществляющая перевалку угля в порту Усть-Луга (Ленинградская область). С 2016 года входит в состав портового холдинга, операционную деятельность которого контролирует ООО "Управляющая портовая компания". По итогам 2016 года грузооборот компании увеличился на 3,4% и достиг рекордного показателя 18 млн тонн, что составляет более 60% от перевалки угля в портах Балтийского бассейна России.