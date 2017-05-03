Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
Добрости
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ростерминалуголь" в апреле 2017 года перегрузил свыше 1,9 млн тонн угля

Экономика и бизнес Транспорт
3 мая, 11:15 UTC+3

За месяц были выгружены 28271 единица подвижного состава, что позволило преодолеть планку ежемесячной выгрузки в 2 млн тонн угля

Поделиться
Материал из 1 страницы

УСТЬ-ЛУГА, 3 мая./ТАСС/. АО "Ростерминалуголь" в апреле 2017 года перегрузило более 1,949 млн тонн угля, что на 17% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

Всего в апреле было обработано 29 судов. Средняя судовая партия составила 67,2 тыс тонн. Максимальная производительность при погрузке зафиксирована на отметке 55,4 тыс тонн за смену продолжительностью 12 часов.

За месяц были выгружены 28271 единица подвижного состава, что позволило преодолеть планку ежемесячной выгрузки в 2 млн тонн угля. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года рост составил свыше 40%.

Среднесуточная выгрузка вагонов в апреле 2017 года составила 942 вагона против 883 вагонов в марте, при этом максимальная суточная выгрузка в апреле 2017 года достигала 1050 вагонов, а за 12-часовую смену - 539 вагонов, отмечается в сообщении.

АО "Ростерминалуголь" стивидорная компания, осуществляющая перевалку угля в порту Усть-Луга (Ленинградская область). С 2016 года входит в состав портового холдинга, операционную деятельность которого контролирует ООО "Управляющая портовая компания". По итогам 2016 года грузооборот компании увеличился на 3,4% и достиг рекордного показателя 18 млн тонн, что составляет более 60% от перевалки угля в портах Балтийского бассейна России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
6
Объем инвестпрограммы РЖД на 2017 год увеличат до 470 млрд рублей
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эрдоган призвал РФ срочно снять все торговые ограничения
2
Акции АФК "Система" упали на 27% на фоне подачи иска "Роснефтью"
3
ИГ взяло на себя ответственность за атаку на военных НАТО в Кабуле
4
Опубликован список пятиэтажек, подпадающих под голосование о реновации в Москве
5
Футболисты "Локомотива" и "Урала" устроили массовую драку на поле в финале Кубка России
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Археологи нашли в Центральном Китае 18 могил гуннов
Темы дня
Загрузка...
Реклама