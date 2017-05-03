"Нордавиа" прошла аудит по критериям Международной ассоциации воздушного транспорта

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РХАНГЕЛЬСК, 3 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Нордавиа" прошла международный аудит на соответствие основных критериев работы требованиям Международной ассоциации воздушного транспорта (International Air Transport Association, IATA ), сообщает пресс-служба перевозчика.
"Авиакомпания "Нордавиа" успешно завершила прохождение международного аудита IOSA, в ходе которого была проведена детальная проверка всех подразделений компании. Целью аудита является выяснение соответствия основных критериев работы авиакомпании требованиям IATA", - говорится в сообщении.
Впервые авиакомпания "Нордавиа" получила сертификат IOSA в 2009 году. Наличие сертификата подтверждает, что у его обладателя есть полное соответствие безопасности и качества международным авиационным стандартам по более чем 1000 требованиям.
IOSA - программа производственного аудита безопасности авиакомпаний, предназначенная для оценки систем эксплуатационного управления и контроля воздушных перевозчиков. Согласно требованиям IATA все авиакомпании- члены проходят аудит IOSA один раз в два года.
Авиакомпания "Нордавиа - региональные авиалинии" выполняет регулярные и чартерные перевозки более чем в 30 российских и зарубежных аэропортов. С 2011 года авиакомпания "Нордавиа" - действительный член IATA. В 2016 году авиакомпания перевезла 959 тыс. пассажиров.