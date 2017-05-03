Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Нордавиа" прошла аудит по критериям Международной ассоциации воздушного транспорта

Экономика и бизнес Транспорт
3 мая, 12:24 UTC+3

Наличие сертификата подтверждает, что у его обладателя есть полное соответствие безопасности и качества международным авиационным стандартам по более чем 1000 требованиям

Поделиться
Материал из 1 страницы

РХАНГЕЛЬСК, 3 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Нордавиа" прошла международный аудит на соответствие основных критериев работы требованиям Международной ассоциации воздушного транспорта (International Air Transport Association, IATA ), сообщает пресс-служба перевозчика.

"Авиакомпания "Нордавиа" успешно завершила прохождение международного аудита IOSA, в ходе которого была проведена детальная проверка всех подразделений компании. Целью аудита является выяснение соответствия основных критериев работы авиакомпании требованиям IATA", - говорится в сообщении.

Впервые авиакомпания "Нордавиа" получила сертификат IOSA в 2009 году. Наличие сертификата подтверждает, что у его обладателя есть полное соответствие безопасности и качества международным авиационным стандартам по более чем 1000 требованиям.

IOSA - программа производственного аудита безопасности авиакомпаний, предназначенная для оценки систем эксплуатационного управления и контроля воздушных перевозчиков. Согласно требованиям IATA все авиакомпании- члены проходят аудит IOSA один раз в два года.

Авиакомпания "Нордавиа - региональные авиалинии" выполняет регулярные и чартерные перевозки более чем в 30 российских и зарубежных аэропортов. С 2011 года авиакомпания "Нордавиа" - действительный член IATA. В 2016 году авиакомпания перевезла 959 тыс. пассажиров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
6
Объем инвестпрограммы РЖД на 2017 год увеличат до 470 млрд рублей
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд признал законным приговор Навальному по делу "Кировлеса"
2
Эрдоган призвал Россию срочно снять все торговые ограничения
3
Российский военный советник убит снайпером боевиков в Сирии
4
Опубликован список пятиэтажек, подпадающих под голосование о реновации в Москве
5
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
6
Трамп усомнился в словах Клинтон о виновных в ее поражении на выборах
7
В РФ создана цифровая модель перспективного бомбардировщика
Темы дня
Загрузка...
Реклама