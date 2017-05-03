Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Погрузка на Дальневосточной желдороге в январе-апреле сократилась на 3,8%

Экономика и бизнес Транспорт
3 мая, 14:20 UTC+3

Грузооборот с начала 2017 года составил 67,5 млрд тарифных тонно-км, что на 6,5% больше уровня прошлого года

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ОАО "РЖД"

ХАБАРОВСК, 3 мая. /ТАСС/. Погрузка на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-апреле 2017 года составила 15,5 млн тонн, что на 3,8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

Грузооборот с начала 2017 года составил 67,5 млрд тарифных тонно-км, что на 6,5% больше уровня прошлого года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 6,6% и составил 88,5 млрд тонно-км.

В том числе, по основной номенклатуре грузов погружено:

- каменного угля - 6,2 млн тонн (-16,4% к январю-апрелю 2016 года);

- нефтепродуктов - 3,5 млн тонн (+10,8%);

- черных металлов - 113 тыс. тонн (-20,2%);

- лома черных металлов - 67,2 тыс. тонн (+11,5%);

- цемента - 299 тыс. тонн (+24%);

- лесных грузов - 1,73 млн тонн (+6,5%).

Погрузка за апрель текущего года составила 3,9 млн тонн, что на 0,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Грузооборот за прошлый месяц увеличился на 7,4% и составил 17 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии вырос на 7,9% и составил 22,4 млрд тонно-км.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
6
Объем инвестпрограммы РЖД на 2017 год увеличат до 470 млрд рублей
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана
2
Суд признал законным приговор Навальному по делу "Кировлеса"
3
В РПЦ выступили за ужесточение возрастного ценза для "Симпсонов" из-за эпизода о покемонах
4
Украина возвела новую дамбу для блокирования подачи воды в Крым
5
Испытания Т-50 с новым двигателем начнутся в ближайшее время
6
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
7
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
Темы дня
Загрузка...
Реклама