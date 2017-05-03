Погрузка на Дальневосточной желдороге в январе-апреле сократилась на 3,8%

ХАБАРОВСК, 3 мая. /ТАСС/. Погрузка на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-апреле 2017 года составила 15,5 млн тонн, что на 3,8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

Грузооборот с начала 2017 года составил 67,5 млрд тарифных тонно-км, что на 6,5% больше уровня прошлого года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 6,6% и составил 88,5 млрд тонно-км.

В том числе, по основной номенклатуре грузов погружено:

- каменного угля - 6,2 млн тонн (-16,4% к январю-апрелю 2016 года);

- нефтепродуктов - 3,5 млн тонн (+10,8%);

- черных металлов - 113 тыс. тонн (-20,2%);

- лома черных металлов - 67,2 тыс. тонн (+11,5%);

- цемента - 299 тыс. тонн (+24%);

- лесных грузов - 1,73 млн тонн (+6,5%).

Погрузка за апрель текущего года составила 3,9 млн тонн, что на 0,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Грузооборот за прошлый месяц увеличился на 7,4% и составил 17 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии вырос на 7,9% и составил 22,4 млрд тонно-км.