ОТЛК в апреле 2017 года удвоила перевозки контейнеров - до 14 тыс. TEU

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Объем перевозок АО "Объединенная транспортно-логистическая компания" (ОТЛК) на базовом маршруте Достык/Алтынколь-Брест-Достык в апреле 2017 года превысил 14 тыс. TEU, что в более чем два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении компании.
В пресс-релизе отмечается, что достигнутый в прошлом месяце объем перевозок стал рекордным показателем с начала операционной деятельности компании.
С начала 2017 года фактически отправлено 540 поездов. В том числе, на сервисе U West - 350 поездов, U East - 190 поездов.
Национальные железнодорожные компании России, Белоруссии и Казахстана зарегистрировали ОТЛК 13 ноября 2014 года. Компания занимается перевозкой контейнерных грузов по территории трех стран, в том числе на транзитных маршрутах между Европой и Азией.
Доли РЖД, АО "Национальная компания "Казакстан темир жолы" (КТЖ) и государственного объединения "Белорусская железная дорога" (БЖД) в ОТЛК определялись исходя из рыночной стоимости вносимого в капитал имущества (общая сумма 39,76 млрд рублей). В результате доля РЖД в компании составила 99,8%, доли КТЖ и БЖД - по 0,1%. РЖД внесли в ОТЛК принадлежащие им 50% акций "Трансконтейнера" и 100% "РЖД Логистики".
Объем перевозок контейнерными поездами ОТЛК в 2016 году вырос более чем вдвое по сравнению с 2015 годом и превысил 100 тыс. TEU.