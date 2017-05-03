Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Погрузка нефти и нефтепродуктов на сети ж/д России в январе-апреле составила 83,7 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
3 мая, 16:12 UTC+3

Погрузка сырой нефти выросла на 1,5%, с 7,04 до 7,14 млн тонн, что составляет 8,5% совокупного объема

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 мая./ТАСС/. Погрузка нефти и нефтепродуктов на сети железных дорог России в январе-апреле 2017 года составила 83,71 млн тонн, что на 0,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Согласно данным Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД, погрузка топочного мазута за отчетный период увеличилась на 0,8%, до 17,91 млн тонн. Доля погрузки топочного мазута составляет 21,4% общей погрузки нефти и нефтепродуктов.

Бензина моторного (автомобильного) неэтилированного погружено 10,21 млн тонн, что на 6,8% меньше, чем в январе-апреле 2016 года. От общего объема погрузки нефти и нефтепродуктов доля бензина моторного составляет 12,2%. Зимнего дизельного топлива (с температурой вспышки ниже 61с) погружено на 2,8% меньше - 8,71 млн тонн. Доля погрузки достигла 10,4%. Погрузка сырой нефти выросла на 1,5%, с 7,04 до 7,14 млн тонн, что составляет 8,5% совокупного объема.

За отчетный период погрузка дистиллятов газового конденсата выросла в 2,4 раза, кокса нефтяного - в 2,1 раза, газов углеводородных - на 15,1%, газолина - на 13,8%.

По итогам апреля текущего года погружено 20,02 млн тонн нефти и нефтепродуктов, что больше, чем в апреле 2016 года на 3,9%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
6
Объем инвестпрограммы РЖД на 2017 год увеличат до 470 млрд рублей
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские радикалы грозят провести 9 мая акцию "Смертный полк"
2
В Совфеде предложили запретить самозанятым россиянам выезжать за границу
3
"Она продолжает идти навстречу Путину": европейские СМИ о визите Меркель в РФ
4
В Киеве неизвестные повредили надпись "Евровидение" возле главной арены конкурса
5
Ушаков: Меркель заверила Путина, что поговорит с Порошенко о ситуации на Украине
6
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
7
В РПЦ выступили за ужесточение возрастного ценза для "Симпсонов" из-за эпизода о покемонах
Темы дня
Загрузка...
Реклама