Погрузка нефти и нефтепродуктов на сети ж/д России в январе-апреле составила 83,7 млн тонн

МОСКВА, 3 мая./ТАСС/. Погрузка нефти и нефтепродуктов на сети железных дорог России в январе-апреле 2017 года составила 83,71 млн тонн, что на 0,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Согласно данным Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД, погрузка топочного мазута за отчетный период увеличилась на 0,8%, до 17,91 млн тонн. Доля погрузки топочного мазута составляет 21,4% общей погрузки нефти и нефтепродуктов.

Бензина моторного (автомобильного) неэтилированного погружено 10,21 млн тонн, что на 6,8% меньше, чем в январе-апреле 2016 года. От общего объема погрузки нефти и нефтепродуктов доля бензина моторного составляет 12,2%. Зимнего дизельного топлива (с температурой вспышки ниже 61с) погружено на 2,8% меньше - 8,71 млн тонн. Доля погрузки достигла 10,4%. Погрузка сырой нефти выросла на 1,5%, с 7,04 до 7,14 млн тонн, что составляет 8,5% совокупного объема.

За отчетный период погрузка дистиллятов газового конденсата выросла в 2,4 раза, кокса нефтяного - в 2,1 раза, газов углеводородных - на 15,1%, газолина - на 13,8%.

По итогам апреля текущего года погружено 20,02 млн тонн нефти и нефтепродуктов, что больше, чем в апреле 2016 года на 3,9%.