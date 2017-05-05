В Тюменской области осенью откроется логистический комплекс стоимостью 1,5 млрд руб.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Открытие нового логистического комплекса, созданного на базе существующих производственных помещений, намечено на осень 2017 года, инвестиции в проект составили 1,5 млрд рублей. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в областном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

"При поддержке департамента в Тюмени компанией "ТюменьЛогоЦентр" реализуется проект по реконструкции существующих производственных объектов для размещения логистического складского комплекса и строительство объектов его инфраструктуры. В июле его планируется предоставить подразделению Х5 Ритейл-Групп для монтажа оборудования, в сентябре объект планируется сдать", - сказали в департаменте.

По данным властей, в рамках проекта реконструкции имущественного комплекса "ДСК-500" выполнен монтаж кровли, внешних стен, идет монтаж электросетей и отопления, ведется работа по благоустройству прилегающей территории. "Объем инвестиций составляет 1,5 млрд. рублей. Реализация проекта позволит создать 370 новых рабочих мест", - уточнили в департаменте.

Ранее сообщалось, что на базе комплекса ДСК-500 (деревообрабатывающее предприятие - прим. ТАСС) будет расположен третий по счету в Тюменской области индустриальный парк, который будет реализовывать проекты в сфере логистики. Помимо оптово-распределительного центра, на этой территории планируется создать хостел, бизнес- инкубатор и выставочный центр деревянного домостроения.

Глава региона Владимир Якушев ранее на заседании областной думы сообщил, что всего в инвестиционном реестре Тюменской области в настоящее время 490 проектов с объемом инвестиций 1,6 трлн рублей. За последние три года в регионе было открыто 25 новых крупных промышленных производств, семь из них - с иностранным капиталом. По словам губернатора, индустриальное развитие области связано с созданием и запуском индустриальных парков (ИП) и экономических зон: в 2016 году было открыто три площадки.

Об индустриальных парках

Индустриальный парк "Боровский" площадью 28 га, который открылся 18 августа 2016 года, вместит 12 предприятий, суммарный вклад инвестиций составит порядка 1 млрд рублей. Всего здесь планируется создать более 600 новых рабочих мест. Первыми к строительству приступили "НГ-групп" (переработка полипропилена), "Ягоды плюс" (переработка дикоросов) и "Тюмень-прибор" (сборка шкафов автоматизированных систем управления производственными процессами, АСУ ТП).

ИП "Богандинский" площадью 267,9 га открылся в 2016 году в 40 км от Тюмени, объем инвестиций составит не менее 12 млрд рублей. Он ориентирован на крупные обрабатывающие инновационные производства в сферах биотехнологий и фармацевтики. Первым резидентом парка стала продовольственная компания "Каргилл", также в парке расположились ООО "Тюменская лесохимическая корпорация" и научно-производственное объединение "Новодез". Всего на площадке планируется разместить 25 предприятий и создать 1500 рабочих мест.