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В мае-июне через Литву ожидается пробный железнодорожный транзит грузов из Китая в Европу

Экономика и бизнес Транспорт
5 мая, 13:16 UTC+3 ВИЛЬНЮС /Корр. ТАСС, Владимир Иванов

Грузоперевозки на этом направлении стали возможны после подписания Lietuvos gelezinkeliai в апреле договора с "Объединенной транспортно-логистической компанией"

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© ОАО "РЖД"

ВИЛЬНЮС, 5 мая. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Пробные железнодорожные грузовые рейсы по трансконтинентальному маршруту Китай-Литва-Европа ожидаются в течение одного-двух месяцев. Об этом в пятницу сообщил журналистам генеральный директор государственного предприятия Lietuvos gelezinkeliai ("Литовские железные дороги") Мантас Бартушка.

"Надеемся, что в конце мая - в июне состоится пробный рейс через литовскую пограничную станцию Шештокай и дальше через Польшу в Европу", - сказал он.

Вслед за обкаткой маршрута по нему, по прогнозу гендиректора, пойдет регулярный грузопоток. "По нашим оценкам, уже в этом году трансконтинентальным коридором через Литву из Китая может проследовать до 20 составов", - отметил Бартушка.

Грузоперевозки на этом направлении стали возможны после подписания Lietuvos gelezinkeliai в апреле договора о транзите грузов с "Объединенной транспортно-логистической компанией" (ОТЛК, создана железными дорогами России, Белоруссии и Казахстана). "Благодаря достигнутой договоренности мы сможем предложить клиентам выгодные условия перевозки грузов из Китая через Литву в Польшу и далее в другие страны Европы", - оценил тогда перспективы сотрудничества Бартушка. По его словам, перед Литвой открываются возможности "занять значительное место на транспортной карте будущего".

ОТЛК является логистическим оператором, осуществляющим транзитные контейнерные перевозки между Европой и Азией.

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