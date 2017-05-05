Европейский лоукостер Wizz Air в августе введет регулярные рейсы из Петербурга в Будапешт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Крупнейший низкобюджетный авиаперевозчик Центральной и Восточной Европы Wizz Air с 27 августа запустит прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Будапешт. Об этом сообщила в пятниц пресс-служба управляющей компании петербургского аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС).

"Из Пулково открываются регулярные рейсы европейского лоукостера Wizz Air. Перелеты будут выполняться из аэропорта Пулково дважды в неделю на воздушных судах A320. С 27 августа до 25 октября отправиться из Петербурга в столицу Венгрии можно по средам и воскресеньям, с 31 октября - по вторникам и субботам", - говорится в сообщении. Билеты на рейсы Санкт-Петербург - Будапешт уже в продаже на сайте компании по цене от 29,99 евро (цена в одну сторону, включая все налоги).

В управляющей компании аэропорта приход лоукостера назвали "долгожданным событием". "Это первый полноценный зарубежный лоукост-перевозчик, который будет выполнять полеты из Пулково. Будапешт входит в число стратегических и высоко востребованных направлений, с которыми у Северной столицы России пока нет прямого регулярного авиасообщения. Мы уверены, что привлекательный и качественный продукт, предлагаемый авиакомпанией Wizz Air, будет пользоваться высоким спросом как у туристов, так и у деловых путешественников с обеих сторон", - отметил коммерческий директор ВВСС Евгений Ильин.

Авиакомпания Wizz Air начала свою деятельность в сентябре 2003 года, штаб-квартира расположена в Будапеште. Низкобюджетный перевозчик выполняет полеты в 141 аэропорт 42-х стран мира. Флот включает 81 воздушное судно Airbus A320 и А321.

Аэропорт Пулково является главным хабом Санкт-Петербурга и четвертым крупнейшим аэропортом в России. Пропускная способность нового объединенного пассажирского терминала после завершения реконструкции Пулково-1 составляет около 17 млн пассажиров в год. По итогам 2016 года пассажиропоток составил 13,265 млн человек.