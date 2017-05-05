Тверской вагоностроительный завод поставит ФПК пассажирские вагоны на 29,5 млрд руб.

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ТВЕРЬ, 5 мая./ТАСС/. Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, входит в состав ЗАО "Трансмашхолдинг") и ОАО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) заключили контракты на поставку одноэтажных и двухэтажных пассажирских вагонов локомотивной тяги в 2017 - 2018 гг. Об этом говорится в сообщении ТВЗ.
Контракты предусматривают поставку в общей сложности 515 одноэтажных вагонов (287 в 2017 г. и 228 в 2018 г.), а также 106 двухэтажных вагонов (в 2017 г. - 41, в 2018 - 65) на общую сумму 29,5 млрд руб.
ОАО "Тверской вагоностроительный завод" - единственное в России предприятие по созданию различных типов пассажирских вагонов локомотивной тяги для скоростей движения до 200 км/ч. Завод специализируется на выпуске одноэтажных и двухэтажных пассажирских вагонов, вагонов для международных пассажирских перевозок (габарит RIC), различных типов грузовых вагонов и вагонов спецназначения, тележек для подвижного состава магистральных железных дорог, а также электропоездов нового поколения.
ОАО "Федеральная пассажирская компания" - дочернее общество ОАО "РЖД", осуществляющее перевозки пассажиров в дальнем следовании.