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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. "Транснефть" из-за шторма приостановила отгрузку нефти в порту Новороссийск, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.
"В Новороссийске с 19.40 вчерашнего дня введено штормовое предупреждение. Работы остановлены по прогнозу до конца суток. В остальных портах погода рабочая. Прием в систему идет в соответствии с графиком", - сказал он.
Демин также отметил, что по-прежнему ограничены поставки нефти на Пермский НПЗ. По его словам, ситуация с паводком в зонах прохождения нефтепровода стабильная. "95% рек вскрылись. В настоящее время уровень воды повсеместно падает. Ситуация стабильная", - отметил официальный представитель "Транснефти".