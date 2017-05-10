МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. "Транснефть" из-за шторма приостановила отгрузку нефти в порту Новороссийск, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"В Новороссийске с 19.40 вчерашнего дня введено штормовое предупреждение. Работы остановлены по прогнозу до конца суток. В остальных портах погода рабочая. Прием в систему идет в соответствии с графиком", - сказал он.

Демин также отметил, что по-прежнему ограничены поставки нефти на Пермский НПЗ. По его словам, ситуация с паводком в зонах прохождения нефтепровода стабильная. "95% рек вскрылись. В настоящее время уровень воды повсеместно падает. Ситуация стабильная", - отметил официальный представитель "Транснефти".