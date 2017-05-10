Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Транснефть" из-за шторма приостановила отгрузку нефти в порту Новороссийск

Экономика и бизнес Транспорт
10 мая, 10:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

В остальных портах погода рабочая

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. "Транснефть"  из-за шторма приостановила отгрузку нефти в порту Новороссийск, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"В Новороссийске с 19.40 вчерашнего дня введено штормовое предупреждение. Работы остановлены по прогнозу до конца суток. В остальных портах погода рабочая. Прием в систему идет в соответствии с графиком", - сказал он.

Демин также отметил, что по-прежнему ограничены поставки нефти на Пермский НПЗ. По его словам, ситуация с паводком в зонах прохождения нефтепровода стабильная. "95% рек вскрылись. В настоящее время уровень воды повсеместно падает. Ситуация стабильная", - отметил официальный представитель "Транснефти".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Георгиевская лента: от высокой награды к символу Победы
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роспотребнадзор разрешил поставку 20 видов вин из Молдавии
2
Археологи обнаружили в Москве "шахматный" клад времен Ивана Грозного
3
Руководство полиции Днепра и области уволено после инцидентов 9 мая
4
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
5
Умер кинокритик Даниил Дондурей
6
Литва построит на границе с РФ заграждение в 45 км
7
Аэроэкспресс до Пулково внесли в генеральный план Санкт-Петербурга
Темы дня
Загрузка...
Реклама