СМИ: новый регламент сертификации авиатехники могут утвердить летом

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ начало разработку новых авиационных правил, регламентирующих сертификацию авиатехники, ее производителей и разработчиков, которые могут утвердить не раньше июня, сообщает газета "Коммерсантъ".
Согласно проекту Федеральных авиационных правил, подготовленному Минтрансом, единый процесс сертификации может быть разделен на три составляющие - авиатехники, разработчика и изготовителя, поделились с "Ъ" источники, знакомые с ситуацией.
По словам собеседников "Ъ", сейчас "не ликвидирована правовая неопределенность". До сих пор действует основной процедурный документ в области сертификации гражданской авиатехники "Авиационные правила. Часть 21" (АП-21), согласно которому разработкой авиационных правил, сертификацией техники, разработчиков производства и ремонта, аккредитацией сертификационных центров занимается Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Однако, напоминает "Ъ", в конце 2015 года сертификацию самолетов и их деталей передали Росавиации. В марте 2016 года Росавиация учредила ФАУ "Авиарегистр РФ", а в ноябре агентству передали и сертификацию разработчиков и изготовителей.
Согласно мнению участников отрасли, "устаревшая нормативно-правовая база существенно тормозит" развитие сертификации.
"До сих пор нет четкого регламента, который определяет порядок одобрения Росавиацией изменений типовой конструкции авиатехники с одобрительной документацией, ранее выданной МАК", - поясняет собеседник "Ъ".
В Минтрансе "Ъ" сообщили, что ведут "активную работу по совершенствованию законодательной базы для реализации международных стандартов ICAO и гармонизации с международной практикой". Действующее законодательство, считают в Минтрансе, позволяет Росавиации и Авиарегистру РФ выполнять свои функции. Представитель Росавиации Сергей Извольский подтвердил "Ъ", что АП-21 сейчас действуют и в дальнейшем будут созданы "Федеральные авиационные правила. Часть 21", они будут гармонизированы с существующими. По его словам, законодательство РФ не запрещает агентству одобрять изменения типовой конструкции с документацией, ранее выданной МАК.
По данным источников "Ъ", из-за ситуации могут сдвинуться сроки сертификации двигателя ПД-14 для пассажирского самолета МС-21.