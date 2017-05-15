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Выручка группы "ЛокоТех" по РСБУ в 2016 г. увеличилась на 10,5% - до 95 млрд руб.

Экономика и бизнес Транспорт
15 мая, 13:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

В том числе выручка АО "Желдорреммаш" в 2016 году выросла на 7,35% - до 32,7 млрд рублей, ООО "ТМХ-Сервис" - на 7,14%, до 62,4 млрд рублей

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Выручка ООО "Локомотивные технологии" (группа компаний "ЛокоТех") по РСБУ в 2016 году увеличилась на 10,5% по сравнению с 2015 годом и составила 95 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

В том числе выручка АО "Желдорреммаш" в 2016 году выросла на 7,35% - до 32,7 млрд рублей, ООО "ТМХ-Сервис" - на 7,14%, до 62,4 млрд рублей.

Заводы "Желдорреммаша" полностью выполнили производственную программу, выпустив из ремонта 2 тыс. 451 секцию локомотивов. Филиалы "ТМХ-Сервис" также справились с производственной программой по ремонту и сервисному обслуживанию тягового подвижного состава: по тепловозам выпущено 57 тыс. 477 секций (99,2% от программы), по электровозам - 52 тыс. 619 секций (101%).

Инвестиционная программа заводов "Желдорреммаша" до 2019 года составляет 1 трлн 374 млрд рублей. Инвестпрограмма "ТМХ-Сервис" на 2017 год оценивается в 256 млн рублей, эти средства планируется направить на обновление производственных мощностей и инфраструктуры, а также на закупку современного оборудования.

ООО "Локомотивные технологии" управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения. В числе активов группы: ООО "ТМХ-Сервис", АО "Желдорреммаш", ООО "ТМХС-Лизинг", ООО "Торговый дом ТМХС", ООО "АВП- Технология", ООО "ЛокоТех-Промсервис" и другие.

Производственную базу составляют 10 локомотиворемонтных заводов и 90 сервисных депо по всей России.

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