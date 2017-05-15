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Индекс SCFI в мае снижается на всех ключевых трейдах

Экономика и бизнес Транспорт
15 мая, 14:18 UTC+3

Значение индекса SCFI по состоянию на конец прошлой недели находилось на уровне 865 пунктов, что на 3,3% ниже уровня предыдущей недели

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© AP Photo/Nick Ut

ШАНХАЙ, 15 мая. /ТАСС/. Спотовые ставки на ключевых маршрутах восток-запад снижаются с начала мая, перевозчикам не удается удержать апрельский рост.

Значение фрахтового индекса Shanghai Containerized Freight Index на порты северной Европы снизилось по состоянию на конец прошлой недели на 3,5%, до $961 за TEU (эквивалент 20-футового контейнера), за две недели с начала мая падение составило 5,9%. Индекс ставок на порты Средиземного моря снизился на 3,9% и 6,1%, соответственно, до $949 за TEU.

Снижение ставок на перевозки из Азии через Тихий океан было более значительным. Значение индекса SCFI на порты западного побережья США сократилось за прошедшую неделю на 7,9%, до $1432 за FEU (эквивалент 40-футового контейнера), с начала мая снижение составило 10,8%. Ставки в направлении портов восточного побережья упали за неделю на 5,3%, до $2432 за FEU.

Стоимость доставки контейнера из Китая в порты Персидского залива потеряла за две недели мая почти 13% и сейчас составляет $716 за TEU.

Значение индекса SCFI по состоянию на конец прошлой недели находилось на уровне 865 пунктов, что на 3,3% ниже уровня предыдущей недели и на 4,9% меньше, чем в конце апреля.

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