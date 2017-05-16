"Терминал Астафьева" в I квартале 2017 года увеличил чистую прибыль по РСБУ в 3,5 раза

НАХОДКА, 16 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль ОАО "Терминал Астафьева" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в первом квартале 2017 года возросла почти в 3,5 раза относительно аналогичного периода прошлого года - до 24,4 млн рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании увеличилась на 48%, до 324,59 млн рублей. Валовая прибыль составила 73,77 млн рублей (+38%).

Ранее ТАСС сообщал, что являющаяся резидентом свободного порта Владивосток компания "Терминал Астафьева" планирует создать центр управления портофлотом в городе Находка для координации работы перегрузочного комплекса и обеспечения взаимодействия морского и ж/д транспорта на местных станциях.

Компания "Терминал Астафьева" фактически будет выполнять функцию оператора портофлота в бухте Находка. Перегрузка угля будет вестись на перегрузочных площадках "Терминала Астафьева", которое было создано в 2011 году. В результате проводящийся модернизации объем перевалки вырос с 1 млн тонн в 2014 году, до 2,1 млн тонн в 2016 году.

Возможности ОАО "Терминал Астафьева" в настоящий момент, согласно данным компании, позволяют принимать суда дедвейтом до 57,5 тыс. тонн и погрузкой угля на судно до 17 тыс. тонн в сутки, объем выгрузки может достигать до 110 полувагонов в сутки.