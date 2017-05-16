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Аналитики Drewry: объемы глобальных контейнерных перевозок в I квартале резко возросли

Экономика и бизнес Транспорт
16 мая, 15:45 UTC+3

Основным драйвером роста стала внутрирегиональная торговля

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Материал из 1 страницы
© EPA/FOCKE STRANGMANN

ЛОНДОН, 16 мая. /ТАСС/. Объем рынка контейнерных перевозок в первом квартале 2017 года значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, следует из отчета Drewry Container Trades Statistics (CTS).

По данным аналитического агентства, в первом квартале 2017 года объем глобальных контейнерных перевозок превысил 39,5 млн. TEU, что на 10% больше, чем в первом кварталом 2016 года.

Основным драйвером роста стала внутрирегиональная торговля. Ее объемы выросли на 17% по сравнению с 7% роста на океанских маршрутах, говорится в отчете.

Эта тенденция характерна также и для китайского рынка. Здесь объемы перевозок на внутриазиатских направлениях выросли на 32% к уровню первого квартала прошлого года, на внутрикитайских - на 28%, в то время как совокупный объем китайского контейнерного рынка за первые три месяца года составил 2,6 млн TEU, что на 17% больше, чем в первом квартале прошлого года.

Drewry также отмечает, что, как правило, объемы перевозок в первом квартале года меньше, чем в последующие. Доля первого квартала в среднем составляет 23,4% от годового объема, второго - 25%, а третьего и четвертого - превышает 25%.

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