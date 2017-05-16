"Владивостокский МТП" в 2016 году сократил чистую прибыль по РСБУ на 13%, до 2,3 млрд руб.

ВЛАДИВОСТОК, 16 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль ПАО "Владивостокский морской торговый порт" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам 2016 года уменьшилась относительно результата годом ранее на 13%, до 2,25 млрд рублей, следует из годового отчета компании.

Выручка стивидора составила 6,4 млрд рублей (+3%). Валовая прибыль сократилась на 11%, до 3,01 млрд рублей.

ПАО "ВМТП" - одно из крупнейших предприятий Владивостока. По итогам 2016 года грузооборот стивидорной компании составил 5,62 млн тонн, что на 11,5% выше результата 2015 года. Порт входит в транспортную группу Fesco. Производственные мощности ВМТП расположены на 15 причалах порта Владивосток.