СМИ: авиакомпания Nordwind к концу 2018 г. может увеличить парк до 55 самолетов

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Северный ветер" (работает под брендом Nordwind) планирует до конца 2018 года увеличить парк до 50-55 самолетов, сообщает газета "Ведомости".

"К концу 2018 г. Nordwind планирует увеличить парк до 50-55 судов за счет Boeing и Airbus - переговоры уже идут, но решение будет зависеть от рынка", - цитирует издание заместителя гендиректора авиакомпании, вице-президента Pegas Touristik Имрана Назарова.

Как сообщалось ранее, компания уже законтрактовала у иностранных лизинговых компаний 15 судов: пять узкофюзеляжных Airbus 321 и Boeing 737 и пять широкофюзеляжных - три Boeing 777 и два Airbus 330. Два уже поступили, остальные ожидаются до апреля 2018 года.

По оценке компании, Nordwind с 50 самолетами могла бы стать четвертой в России, больше судов только у группы "Аэрофлот" (291), S7 Group (65) и UTair (63).

Инвестиции в программу развития связаны в первую очередь с формированием новых подразделений, необходимых для регулярных перевозок, говорит Назаров.

"В 2016 г. Nordwind перевезла 450 000 человек регулярными рейсами (25% пассажиров), в этом году их будет около 1 млн при планируемом пассажиропотоке в 4,5-5 млн человек, в течение нескольких лет регулярный сегмент (в зависимости от наличия международных назначений) должен занимать до 50% трафика", - отметил топ-менеджер компании.

В России 5% туристов самостоятельно формируют туры, в США - 70%, в Великобритании - 40%. В России эта доля через пять лет вырастет до 25-30%, чтобы поймать спрос, нужно присутствовать в системах бронирования и на сайтах агентств, поэтому нужны регулярные рейсы, объясняет он.

Nordwind входит в число десяти крупнейших авиакомпаний РФ по пассажирообороту. Маршрутная сеть включает более 80 направлений полетов по России и зарубежным странам. Пассажиропоток компании по итогам января-апреля 2017 года составил 681 тыс. человек (рост в 2,8 раза).