В Приморье началось строительство специализированного угольного терминала "Порт Вера"

ВЛАДИВОСТОК, 17 мая. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Строительство нового угольного терминала "Порт Вера" началось в Приморском крае, сообщила пресс-служба администрации региона в среду.

"Сейчас идут подготовительные работы: устройство дорог и площадки для склада, планировка территории под пирс и конвейерную линию. Первый этап - объем перевалки до 1 млн тонн - планируем запустить уже в следующем году. При выходе на проектную мощность будем переваливать 20 млн тонн в год", - сказал гендиректор компании "Порт "Вера" Евгений Диев, его слова приводит пресс-служба.

Отмечается, что инвесторами проекта выступают группа компаний "Росинжиниринг" и компания "РТ-Глобальные ресурсы" (дочернее предприятие госкорпорации "Ростех"). Объем инвестиций составит почти 40 млрд рублей, из них более 1,6 млрд рублей уже вложено в проект.

По словам первого вице-губернатора Приморского края Василия Усольцева, строительство специализированных угольных терминалов за пределами крупных городов должно решить одну из экологических проблем региона. "Существующие мощности не справляются с объемами перевалки, жители портовых городов - Владивостока, Находки, Посьета - страдают от угольной пыли. Такие специализированные терминалы, которые вынесены за пределы населенных пунктов, и есть решение проблемы", - подчеркнул Усольцев.