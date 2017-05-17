Новороссийск в январе-апреле 2017 года лидирует по грузообороту среди морпортов РФ

МОСКВА, 17 мая./ТАСС/. Грузооборот морских портов РФ в январе-апреле 2017 года увеличился на 10,9% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года - до 250,35 млн тонн.

Развернуть Рейтинг портов РФ по грузообороту в январе-апреле 2017 г. © ТАСС Рейтинг портов РФ по грузообороту в январе-апреле 2017 г. © ТАСС

На основании данных Ассоциации морских торговых портов РФ ТАСС составил рейтинг морских портов России по грузообороту. Лидирующую строчку рейтинга по объемам перевалки грузов в январе-апреле 2017 года, как и в 2016 году, занимает порт Новороссийск с оборотом 48,04 млн тонн (+6,7%). Доля перевалки грузов портом составляет 19,2% совокупного грузооборота морских портов РФ.

Порт Восточный, занимавший по итогам января-апреля 2016 года 4-ю позицию, в отчетном периоде поднялся на 3-ю, увеличив перевалку грузов на 9,3%, до 23,34 млн тонн. Порт Приморск сместился с 3-ей на 4-ю позицию, перевалив 22,23 млн тонн (+4%).

Порт Мурманск, нарастив перевалку грузов на 82%, до 16,42 млн тонн, поднялся с 7-ой позиции по итогам января-апреля 2016 года на 6-ю. Порт Ванино, перевалив 9,8 млн тонн (+1,2%), опустился с 6-ой на 7-ю позицию. Порт Кавказ в отчетном периоде вошел в топ-10. По итогам первого квартала текущего года порт занимал 12-ю позицию.

Развернуть Рейтинг портов РФ по грузообороту в январе-апреле 2016 г. © ТАСС Рейтинг портов РФ по грузообороту в январе-апреле 2016 г. © ТАСС

В январе-апреле 2017 года наибольший рост перевалки грузов показали порты: Сабетта - в 4,3 раза, до 1,64 млн тонн, Зарубино - в 4 раза, до 61,9 тыс. тонн, Шахтерск - в 2,8 раза, до 572,8 тыс. тонн, Кандалакша - в 2,7 раза, до 326,8 тыс. тонн.

Наибольшее снижение грузооборота отмечено в портах: Махачкала - на 73,7%, до 316,1 тыс. тонн, Архангельск - на 34,6%, до 703,7 тыс. тонн, Севастополь - на 27,6%, до 326,5 тыс. тонн.

По итогам января-апреля 2017 года совокупный грузооборот топ-10 портов РФ составил 193,4 млн тонн (77,2% совокупного грузооборота), что на 11,1% выше показателя января-апреля 2016 года.