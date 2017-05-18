Объем перевозок сборных грузов к концу 2017 г. увеличится на 7%

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Объем LTL-перевозок (сборных грузов) до конца 2017 года увеличится на 7%, прогнозирует ГК "Деловые линии". "К концу года рынок LTL-перевозок в России вырастет на 7%", - говорится в сообщении компании.

По итогам первого квартала объем перевозок сборных грузов перевозчика увеличился на 2%.

Больше всего товаров в этом сегменте отправляется из Комсомольска-на-Амуре, Севастополя, Симферополя, Пятигорска и Красноярска. Пунктом назначения LTL-грузов чаще всего являются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород и Новосибирск. Средний вес посылок - порядка 68 кг, отмечается в сообщении.

Кроме того, согласно оценке "Деловых линий", по итогам трех месяцев отмечается постепенный переток клиентов с негабаритными грузами из FTL сегмента (перевозка полностью загруженными грузовиками) в LTL. Рост отправок нестандартных посылок в составе сборного груза составил 6%.

На дальнейшем развитии рынка LTL в ближайшее время благоприятно скажутся продолжение стратегии импортозамещения, рост количества произведенных в России товаров народного потребления, а также уменьшение объемов единовременной закупки многими компаниями, уточнили в компании.

Транспортно-логистическая компания "Деловые линии" осуществляет перевозку сборных грузов автомобильным транспортом, транспортировку грузов еврофурами, а также предоставляет услуги по контейнерным перевозкам. География доставки - более 1,5 тыс. городов России, Белоруссии и Казахстана, Киргизии и Армении. "Деловые линии" предлагают своим клиентам как междугородние перевозки, так и доставку от "адреса и до адреса" по городу и региону, оказывают услуги хранения груза, экспресс-перевозки. Сеть терминалов насчитывает более 160 подразделений в 129 городах России.