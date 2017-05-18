Большой порт Петербург в январе-апреле возглавил рейтинг портов по перевалке сухих грузов

МОСКВА, 18 мая./ТАСС/. Морские порты РФ в январе-апреле 2017 года перевалили 110,93 млн тонн сухих грузов, что на 10% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Всего в отчетном периоде грузооборот портов составил 250,35 млн тонн грузов (+10,9%).

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На основании данных Ассоциации морских торговых портов ТАСС составил рейтинг портов и стивидорных компаний России по перевалке сухих грузов.

По итогам января-апреля 2017 года лидирующую позицию среди портов занимает Большой порт Санкт-Петербург с показателем 14,65 млн тонн (+8,8%). Среди стивидорных компаний первое место заняло ПАО "НМТП" с оборотом 9,54 млн тонн (+15,8%). Структура текущего топ-10 портов по сравнению с рейтингом за аналогичный период прошлого года не изменилась.

Стивидорная компания ОАО "Ростерминалуголь" (порт Усть-Луга) поднялась с 4-й позиции на 3-ю, увеличив перевалку сухих грузов на 40%, до 6,87 млн тонн. ЗАО "Дальтрансуголь" (порт Ванино) опустилось с 3-й на 4-ю позицию с оборотом 6,74 млн тонн (+6,1%), ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" (Большой морпорт Санкт-Петербург) - с 9-ой на 10-ю - 2,32 млн тонн (-3,6%).

ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" по итогам января-апреля 2016 года находилось на 10-й позиции рейтинга. В отчетном периоде, нарастив перевалку сухих грузов на 23,4% до 2,88 млн тонн, компания поднялась на 7-ю позицию. АО "Балтийский Балкерный терминал" (порт Санкт-Петербург) поднялось с 13-й позиции по итогам января-апреля 2016 года на 9-ю с оборотом 2,36 млн тонн (+21%). ОАО "Ванинский МТП" (порт Ванино) вышло из топ-10 (в январе-апреле 2016 года компания занимала 7-ю позицию).

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Наибольший рост перевалки сухих грузов в январе-апреле 2017 года показали порты: Зарубино - в 4 раза, до 61,9 тыс. тонн, Шахтерск - в 2,8 раза, до 572,8 тыс. тонн, Кандалакша - в 2,7 раза, до 326,8 тыс. тонн, а также стивидорные компании: ООО "Феникс" (порт Санкт-Петербург) - в 7,8 раза, до 405,7 тыс. тонн, ООО ПКФ "Братья" (порт Ростов-на-Дону) - в 9,9 раза, до 227,2 тыс. тонн, ООО "Владивостокский морской терминал" (порт Владивосток) - в 5,2 раза, до 64,3 тыс. тонн.

Наибольшее снижение перевалки отмечено в портах: Махачкала - на 75,7%, до 37,2 тыс. тонн, Архангельск - на 39,8%, до 433,4 тыс. тонн, а также в стивидорных компаниях, таких как: ООО "КГС-МОЛ" (порт Темрюк) - на 77,6%, до 5,2 тыс. тонн, ООО СК "Стрелецкое" (порт Астрахань) - на 72%, до 27,7 тыс. тонн, ФГУП "Махачкалинский МТП" (порт Махачкала) - на 75,7%, до 37,2 тыс. тонн.

По итогам января-апреля 2017 года первой десяткой портов перевалено 87,04 млн тонн сухих грузов (+11,2%), что составляет 78,5% совокупного объема. Первой десяткой стивидорных компаний перевалено 49,42 млн тонн (+12,6%), что составляет 45% общей перевалки сухих грузов.