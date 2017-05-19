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Предприятие по управлению аэропортами в Красноярском крае создадут до конца года

Экономика и бизнес Транспорт
19 мая, 13:58 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 19, мая. /ТАСС

Авиапредприятие "Черемшанка" объединяет в качестве филиалов три аэропорта: Игарка, Богучаны и базовый аэропорт Черемшанка, под Красноярском

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КРАСНОЯРСК, 19 мая. /ТАСС/. Предприятие по управлению северными региональными аэропортами в Красноярском крае может появиться до конца 2017 года, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра транспорта края Сергея Еремина.

"Министр транспорта Сергей Еремин отметил, что по поручению губернатора края до конца года необходимо сформировать единое инфраструктурное краевое аэропортовое предприятие. В частности, на базе "Черемшанки" планируется объединить северные аэропорты (Байкит, Ванавара, Енисейск, Тура и Хатанга), которые находятся в ведении авиакомпании "КрасАвиа", - говорится в сообщении.

Также оба госпредприятия ("Черемшанка", "КрасАвиа"), находящиеся в собственности края, будут акционированы. "Это не продажа имущества, а смена организационно-правовой формы предприятий, которая даст им больше возможностей для осуществления их хозяйственной деятельности. В ближайшее время этот вопрос будет вынесен на рассмотрение сессии", - цитирует пресс-служба министра.

Первоначально аэропорты Туры, Байкина, Ванавары, Енисейска и Хатанги должны были быть войти в ФКП "Аэропорты Красноярья", в которое Красноярский край передал аэропорты Кодинска, Мотыгино, Северо-Енисейска, Туруханска и Подкаменной Тунгуски. Однако это сделано не было, и аэропорты остались в собственности края. После чего губернатор Красноярского края Виктор Толоконский не исключал, что в регионе будет создано региональное казенное предприятие для управления этими аэропортами.

Авиапредприятие "Черемшанка" объединяет в качестве филиалов три аэропорта: Игарка, Богучаны и базовый аэропорт Черемшанка, под Красноярском.

"КрасАвиа" создана в 2007 году на базе государственного предприятия "Эвенкия-авиа". Авиапарк компании составляет более 50 воздушных судов. Компания занимается внутрирегиональными и внутримуниципальными перевозками. Кроме того в состав авиакомпании входят пять северных аэропортов - Байкит, Ванавара, Енисейск, Хатанга, Тура.

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