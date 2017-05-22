Проект реконструкции новосибирского аэропорта обойдется в 120 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 22 мая. /ТАСС/. Новосибирский международный аэропорт Толмачево завершил конкурс на подготовку проекта реконструкции терминального комплекса. Победителем стала новосибирская компания-проектировщик, предложившая выполнить работу за 120 млн рублей, говорится в материалах сайта госзакупок.

"Признать победителем закупки ООО "Атта-Проект", подавшего заявку, которая отвечает требованиям, установленным в закупочной документации", - говорится в итоговом протоколе проекта.

Помимо "Атта-Проект", в конкурсе принимали участие девять компаний. Начальная цена контракта составляла 145 млн рублей. Как указывается в материалах, предложение новосибирской компании не было самым дешевым, однако другие участники, снижавшие цену контракта вплоть до 92 млн рублей, не смогли предоставить необходимые документы. Победитель конкурса должен выполнить проектирование объединенного терминала аэропорта, включающего в себя блоки внутренних и воздушных авиалиний, зданий инженерно-технического обеспечения, перрона с телескопическими трапами для посадки пассажиров перед стоянкой воздушных судов.

Ранее сообщалось, что первая очередь предусматривает расширение терминала внутренних линий на 12 тыс. кв. метров, объединение двух терминальных комплексов - внутренних и международных авиалиний. После проведения работ площадь терминального комплекса составит около 65 тыс. кв метров, этого достаточно для обслуживания 6 млн пассажиров в год - такого пассажиропотока планируется достичь в Толмачево в 2019-2020 годах. Следующие очереди реконструкции предусматривают увеличение площадей терминального комплекса до 95 тыс. кв метров. Объем инвестиций в первую очередь проекта составит 1,8 млрд рублей.

"Атта-Проект" - одна из старейших частных архитектурных организаций в России, основанная в Новосибирске в 1988 году. Ранее компания выполняла проекты аэровокзалов Саратова, Читы, нынешнего терминала Толмачево, а также проекты ряда гостиниц, жилых комплексов и административных зданий, в том числе генеральных консульств РФ в Японии, Польше, Болгарии и Румынии.

Толмачево - крупнейший за Уралом международный авиаузел. Пропускная способность на внутренних авиалиниях составляет 1800 пассажиров в час, на международных - 1300 пассажиров в час. Аэропорт связан регулярными рейсами с крупнейшими городами России, населенными пунктами Сибири, а также Болгарией, Германией, Китаем, Грецией и другими странами.