Индекс SCFI продолжает снижаться на всех ключевых направлениях перевозок

ШАНХАЙ, 22 мая./ТАСС/. Спотовые ставки на ключевых маршрутах контейнерных перевозок на прошлой неделе продолжили снижение.

Значение фрахтового индекса Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) на порты северной Европы по состоянию на 19 мая 2017 года снизилось на 3,9%, до $924 за TEU (эквивалент 20-футового контейнера), индекс ставок на порты Средиземного моря - на 3,7%, до $914 за TEU.

Снижение ставок на перевозки из Азии через Тихий океан было более значительным. Значение индекса SCFI на порты западного побережья США сократилось на 8,5%, до $1310 за FEU (эквивалент 40-футового контейнера), ставки в направлении портов восточного побережья упали за неделю на 5,5%, до $2298 за FEU.

Стоимость доставки контейнера из Китая в порты Персидского залива практически не изменилась - $719 за TEU.

По мнению аналитиков Journal of Commerce, уровень ставок уменьшается по мере снижения риска масштабной дестабилизации отрасли в связи с запуском новой системы альянсов перевозчиков с 1 апреля.

Среднее значение индекса SCFI в конце прошлой недели находилось практически на том же уровне, что и в первую неделю апреля - 830,8 пунктов. Однако ставки на направлении Азия-Европа на 10% превышают апрельский уровень, а ставки в направлении американского континента примерно на столько же ниже.