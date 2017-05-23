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Перевозки между РФ и Китаем по Забайкальской железной дороге увеличились на 15,6%

Экономика и бизнес Транспорт
23 мая, 10:26 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Экспорт из РФ в КНР за январь-апрель составил 4,8 млн тонн грузов, что на 12,4% больше, чем за аналогичный периода 2016 года

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© ОАО "РЖД"

ЧИТА, 23 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Внешнеторговые перевозки между Россией и Китаем по Забайкальской железной дороге (ЗабЖД) за первые четыре месяца 2017 года увеличились на 15,6% к уровню прошлого года и составили 5,3 млн тонн грузов, сообщила пресс-служба ЗабЖД во вторник.

"Экспорт из РФ в КНР за январь-апрель составил 4,8 млн тонн грузов, что на 12,4% больше, чем за аналогичный периода 2016 года. Объем импорта в РФ из КНР превысил 474 тыс. тонн, что на 61,8% больше прошлогодних показателей", - сказали в пресс-службе.

Основную долю импорта составили лесные грузы (3 млн тонн, на 7,2% больше чем за аналогичный период 2016 года), каменный уголь (585,9 тыс. тонн, увеличение почти в восемь раз), минеральные удобрения (446,8 тыс. тонн, что на 6,4% меньше чем за январь-апрель 2016 года) и руда (423,2 тыс. тонн, минус 34,6%).

Из Китая по ЗабЖД ввозили черные металлы (45,6 тыс. тонн, увеличение более чем в два раза), строительные (32,7 тыс. тонн, что более чем в 2,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года), химические (12,8 тыс. тонн, минус 39,9%) и продовольственные грузы (12,5 тыс. тонн, рост в 3,5 раза). Значительно, на 48%, возрос объем ввозимых машин и оборудования - до 12 тыс. тонн.

Протяженность Транссиба на участке ЗабЖД составляет 2266,7 км. Магистраль проходит по территории двух регионов: Забайкальского края и Амурской области.

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