СМИ: поставщики технической соли испытывают дефицит вагонов для перевозки

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Ассоциация "Руспродсоюз" предупредила Министерство транспорта о перебоях с транспортировкой технической соли, в связи с дефицитом полувагонов для отгрузки готовой продукции с октября 2016 года. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо директора по развитию "Руспродсоюза" Дмитрия Вострикова заместителю министра транспорта Алану Лушникову.

По словам руководителя отдела по грузовой работе крупнейшего российского производителя соли "Руссоли" Валентины Калмыковой, компания столкнулась с крупным дефицитом вагонов в четвертом квартале 2016 года. Сейчас пункт отгрузки в Нижнем Баскунчаке (Астраханская область) обеспечен полувагонами лишь на 40%, пункт в Илецке (Оренбургская область) - на 50-60%, отмечает она. Среди причин дефицита Калмыкова назвала списание 115 тыс. старых полувагонов в 2016 году.

В "Русссоли" отмечают, что нехватка транспорта приводит к росту стоимости перевозки. В мае вагоны в Илецке стоили на 120% больше, чем в январе этого года, в Баскунчаке - на 80%.

Тем временем второй крупный производитель технической соли "Уралкалий" проблем с перевозками не испытывает, рассказал советник гендиректора компании Всеволод Ковшов газете.

"Учитывая невозможность замены соли в технических процессах производства, многие предприятия столкнулись с сокращением запасов соли до критического уровня и угрозой остановки из-за ее дефицита",- цитирует "Ъ" письмо "Руспродсоюза". Из-за этого есть риск срыва поставок продукции для нефтедобывающей, металлургической, химической промышленности, энергетики и электроэнергетики, предприятий военно-промышленного комплекса, добавляют в компании.

В свою очередь в ЛУКОЙЛе и "Русснефти" рассказали, что ничего не знают о перебоях с поставками соли. В "Газпромнефти" отметили, что в этом году сложностей по уже законтрактованным объемам поставок не ожидается.

Согласно данным "Руспродсоюза", накопленный и не отгруженный объем соли на конец марта составлял три тыс. полувагонов, или более 200 тыс. тонн соли. Это соответствует примерно 20% всего рынка технической соли, отмечается в публикации.

Знакомый с ситуацией источник "Ъ" говорит о дефиците вагонов с низкими ставками аренды. Технически у производителей соли есть возможность вывезти скопившееся количество груза, но сделать это дешево вряд ли получится, считает он.

В "Федеральной грузовой компании" (ФГК, "дочка" ОАО "РЖД") "Ъ" сообщили, что объемы перевозки технической соли вагонами компании "ничтожно малы". В "Первой грузовой компании" Владимира Лисина отметили, что средняя стоимость предоставления парка на перевозку соли находится на уровне перевозок щебня и песка и соответствует средней рыночной доходности на полувагон.