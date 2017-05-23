Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.05:
$ 56.5
€ 63.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: поставщики технической соли испытывают дефицит вагонов для перевозки

Экономика и бизнес Транспорт
23 мая, 10:31 UTC+3

Нехватка транспорта приводит к росту стоимости перевозки

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Ассоциация "Руспродсоюз" предупредила Министерство транспорта о перебоях с транспортировкой технической соли, в связи с дефицитом полувагонов для отгрузки готовой продукции с октября 2016 года. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо директора по развитию "Руспродсоюза" Дмитрия Вострикова заместителю министра транспорта Алану Лушникову.

По словам руководителя отдела по грузовой работе крупнейшего российского производителя соли "Руссоли" Валентины Калмыковой, компания столкнулась с крупным дефицитом вагонов в четвертом квартале 2016 года. Сейчас пункт отгрузки в Нижнем Баскунчаке (Астраханская область) обеспечен полувагонами лишь на 40%, пункт в Илецке (Оренбургская область) - на 50-60%, отмечает она. Среди причин дефицита Калмыкова назвала списание 115 тыс. старых полувагонов в 2016 году.

В "Русссоли" отмечают, что нехватка транспорта приводит к росту стоимости перевозки. В мае вагоны в Илецке стоили на 120% больше, чем в январе этого года, в Баскунчаке - на 80%.

Тем временем второй крупный производитель технической соли "Уралкалий" проблем с перевозками не испытывает, рассказал советник гендиректора компании Всеволод Ковшов газете.

"Учитывая невозможность замены соли в технических процессах производства, многие предприятия столкнулись с сокращением запасов соли до критического уровня и угрозой остановки из-за ее дефицита",- цитирует "Ъ" письмо "Руспродсоюза". Из-за этого есть риск срыва поставок продукции для нефтедобывающей, металлургической, химической промышленности, энергетики и электроэнергетики, предприятий военно-промышленного комплекса, добавляют в компании.

В свою очередь в ЛУКОЙЛе и "Русснефти" рассказали, что ничего не знают о перебоях с поставками соли. В "Газпромнефти" отметили, что в этом году сложностей по уже законтрактованным объемам поставок не ожидается.

Согласно данным "Руспродсоюза", накопленный и не отгруженный объем соли на конец марта составлял три тыс. полувагонов, или более 200 тыс. тонн соли. Это соответствует примерно 20% всего рынка технической соли, отмечается в публикации.

Знакомый с ситуацией источник "Ъ" говорит о дефиците вагонов с низкими ставками аренды. Технически у производителей соли есть возможность вывезти скопившееся количество груза, но сделать это дешево вряд ли получится, считает он.

В "Федеральной грузовой компании" (ФГК, "дочка" ОАО "РЖД") "Ъ" сообщили, что объемы перевозки технической соли вагонами компании "ничтожно малы". В "Первой грузовой компании" Владимира Лисина отметили, что средняя стоимость предоставления парка на перевозку соли находится на уровне перевозок щебня и песка и соответствует средней рыночной доходности на полувагон.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: взрыв на стадионе в Манчестере мог устроить смертник
2
Forbes: экс-супруга Владимира Потанина собирается взыскать с него еще 850 млрд рублей
3
Теракт на стадионе в Манчестере. Хроника событий
4
В результате взрыва в Манчестере погибли 22 человека
5
В Москве ожидается "розовое" лето
6
СМИ: на вокзале "Виктория" в Лондоне эвакуируют людей из-за подозрительного предмета
7
Фракция "Блока Петра Порошенко" выступила против введения виз с РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама