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СМИ: Минтранс и Росавиация могут лишить иркутские авиа-проекты бюджетных средств

Экономика и бизнес Транспорт
23 мая, 10:52 UTC+3

Власти Иркутской области попросили министра транспорта РФ Максима Соколова и главу Росавиации Александра Нерадько сохранить финансирование реконструкции и строительства аэропортов Приангарья

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ИРКУТСК, 23 мая. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и председатель правительства региона Александр Битаров попросили министра транспорта РФ Максима Соколова и главу Росавиации Александра Нерадько сохранить финансирование реконструкции и строительства аэропортов Приангарья, сообщает газета "Коммерсантъ".

Средства были предусмотрены в ФЦП "Развитие транспортной системы РФ (2010-2020 годы)". Однако, по словам чиновников, в нее вводятся корректировки, которые могут коснуться 60 аэропортов. Также из программы могут исключить реконструкцию аэропортов Братска, Бодайбо, Усть- Кута и строительство нового аэропорта Иркутска.

В Министерстве жилищной политики и транспорта Иркутской области "Ъ" рассказали, что на 2017 год в программе было предусмотрено 1,1 млрд рублей (с учетом софинансирования) на аэропорты Киренска, Братска, Усть-Кута и Бодайбо. Однако эти деньги постоянно переносились на следующий год. Согласно тексту письма, объекты остро нуждаются в модернизации и реконструкции.

В Минтрансе "Ъ" сообщили, что письмо "находится в проработке". В Минэкономики "Ъ" сообщили, что в программе предусмотрены планы реконструкции и строительства аэропортов Братска, Бодайбо, Усть-Кута и Иркутска, но корректировку предложили Минтранс и Росавиация. Минтранс, ссылаясь на ограниченные возможности бюджета и экономическую ситуацию, сообщал, что строительство и реконструкция пройдет в рамках новой ФЦП в последующий период, заявили в Минэкономики.

При этом Иркутская область до этого увязывала развитие малых аэропортов и строительство нового аэропорта Иркутска, пишет "Ъ". В 2014 году Росимущество передало региону имущество действующего аэропорта Иркутска, тогда же начались поиски частного инвестора. Он должен был построить новый авиаузел и получить активы десяти малых аэропортов для реконструкции. Основным претендентом область видела "Новапорт" Романа Троценко. Другие холдинги также претендовали на роль инвестора. Инвестиции оценивались в 20 млрд руб. (4-5 млрд руб. на строительство дополнительного терминала действующего аэропорта, 15-16 млрд руб.- в новый аэропорт Иркутска). Регион договорился с "Новапортом" о совместном управлении авиаузлом, а в марте Корпорация развития Иркутской области и АО "Новапорт Иркутск" создали АО "Иркутскаэроинвест". В Министерстве жилищной политики и транспорта области рассказали "Ъ", что деньги по ФЦП выделяются на условиях софинансирования: если аэропорты будут переданы в управление, а госфинансирование сохранится, то управляющая структура выступит соинвестором.

По словам собеседников газеты, федеральные власти не ставят под сомнение значимость иркутского авиаузла, но неопределенность с привлечением инвестора, возникшая по вине местных властей, вынуждает откладывать финансирование объектов.

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