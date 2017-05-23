Вице-президент "Транснефти" Рашид Шарипов возглавил совет директоров НМТП

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Вице-президент "Транснефти" Рашид Шарипов избран на пост председателя совета директоров ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП), говорится в материалах НМТП.

Согласно документу, за его кандидатуру проголосовали пять человек, двое против.

Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота и объединяет ОАО "НМТП", ООО "Приморский торговый порт", ОАО "Новороссийский зерновой терминал", ОАО "Новороссийский судоремонтный завод", ОАО "Флот НМТП", ОАО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ЗАО "СФП".

Акциями НМТП владеют СП группы "Сумма" и "Транснефти" (50,1%), Росимущество (20%), структуры РЖД (5,3%) и дочерняя компания "Транснефти" ЗАО "Транснефть-Сервис" (10,5%). Остальные акции - у миноритариев и free float.