Вице-президент "Транснефти" Рашид Шарипов возглавил совет директоров НМТП

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Вице-президент "Транснефти" Рашид Шарипов избран на пост председателя совета директоров ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП), говорится в материалах НМТП.
Согласно документу, за его кандидатуру проголосовали пять человек, двое против.
Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота и объединяет ОАО "НМТП", ООО "Приморский торговый порт", ОАО "Новороссийский зерновой терминал", ОАО "Новороссийский судоремонтный завод", ОАО "Флот НМТП", ОАО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ЗАО "СФП".
Акциями НМТП владеют СП группы "Сумма" и "Транснефти" (50,1%), Росимущество (20%), структуры РЖД (5,3%) и дочерняя компания "Транснефти" ЗАО "Транснефть-Сервис" (10,5%). Остальные акции - у миноритариев и free float.