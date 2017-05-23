Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Трансконтейнер" 26 мая даст рекомендации по дивидендам по итогам 2016 г.

Экономика и бизнес Транспорт
23 мая, 15:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Чистая прибыль компании по РСБУ в 2016 г. составила 2,6 млрд рублей, по МСФО - 3,244 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Совет директоров "Трансконтейнера" на заседании 26 мая даст рекомендации по дивидендам и по распределению прибыли по итогам 2016 года, говорится в материалах компании.

Кроме того, совет директоров обсудит участие организации в ООО "ФВК Север".

Ранее ТАСС со ссылкой на представителя "Трансконтейнера" сообщал, что совет директоров компании на заседании 17 мая не принял решения о распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2016 года.

Годовое общее собрание акционеров "Трансконтейнера" состоится 22 июня.

Ранее генеральный директор компании Петр Баскаков говорил, что менеджмент "Трансконтейнера" намерен предложить направить на дивиденды за 2016 год не более 25% от чистой прибыли. По его словам, это связано с масштабной инвестиционной программой. Чистая прибыль "Трансконтейнера" по РСБУ по итогам 2016 года составила 2,6 млрд рублей, по МСФО - 3,244 млрд рублей.

За первое полугодие 2016 года "Трансконтейнер" направил на дивиденды 4,8 млрд рублей, в том числе 3,5 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет, 1,3 млрд рублей - из прибыли, полученной в первом полугодии 2016 года.

"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров.

ОТЛК (дочерняя компания РЖД) принадлежит 50% плюс две акции "Трансконтейнера", транспортной группе FESCO - 25,07%, ЗАО "Управляющая компания "Трансфингрупп" - доверительное управление пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" - 15,22%.

Акции "Трансконтейнера" торгуются на Московской бирже, депозитарные расписки на акции компании - на Лондонской фондовой бирже.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У полиции есть информация о личности исполнителя теракта в Манчестере
2
Стоимость акцизной марки для сигарет увеличилась на 50 рублей
3
Reuters: взрыв на стадионе в Манчестере мог устроить смертник
4
В Манчестере задержали подозреваемого в причастности к теракту
5
"Мегафон" компенсирует абонентам потери от сбоя бесплатным трафиком и связью
6
Китайский батискаф погрузился в Марианский желоб на в 4,8 тысячи метров
7
В "Гоголь-центре" проходят обыски по делу о хищении
Темы дня
Загрузка...
Реклама